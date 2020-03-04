 النائبة الكويتية صفاء الهاشم توزع معقما على زملائها (فيديو) – إرم نيوز‬‎

النائبة الكويتية صفاء الهاشم توزع معقما على زملائها (فيديو)

النائبة الكويتية صفاء الهاشم توزع معقما على زملائها (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أظهر مقطع فيديو في دولة الكويت قيام النائبة في مجلس الأمة، صفاء الهاشم، بتوزيع معقم لليدين على النواب، وذلك في بادرة للوقاية من فيروس ”كورونا“.

وقامت ”الهاشم“ بإعطاء النائب عمر الطبطبائي من المعقم ليغسل يديه، إثر انتشار ”كورونا“ في الكويت.

وكانت النائبة الكويتية طالبت بكلمتها في المجلس بتشديد الإجراءات على المقيمين المفترض عودتهم للكويت، عقب إعلان الطيران المدني أن مواطني عدد من الدول العربية والأجنبية لن يدخلوا البلاد إلا بشهادة صحية تثبت خلوهم من ”كورونا“، إذ سيدخل القرار حيز التنفيذ في الـ 8 من مارس/آذار، مستنكرة الانتظار إلى هذا التاريخ ومطالبة بتطبيقه فورا.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن وجود شخصين مصابين بكورونا في حالة صحية حرجة، وذلك بعد وصول عدد المصابين بالفيروس إلى 45 شخصا، مؤكدة أنها لم تسجل أي إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة.

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