النائبة الكويتية صفاء الهاشم توزع معقما على زملائها (فيديو)

أظهر مقطع فيديو في دولة الكويت قيام النائبة في مجلس الأمة، صفاء الهاشم، بتوزيع معقم لليدين على النواب، وذلك في بادرة للوقاية من فيروس ”كورونا“.

وقامت ”الهاشم“ بإعطاء النائب عمر الطبطبائي من المعقم ليغسل يديه، إثر انتشار ”كورونا“ في الكويت.

فيديو| صفاء الهاشم توزع معقم لليدين لزميلها عمر الطبطبائي في #مجلس_الأمة pic.twitter.com/bAd0GoNpy4 — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) March 4, 2020

وكانت النائبة الكويتية طالبت بكلمتها في المجلس بتشديد الإجراءات على المقيمين المفترض عودتهم للكويت، عقب إعلان الطيران المدني أن مواطني عدد من الدول العربية والأجنبية لن يدخلوا البلاد إلا بشهادة صحية تثبت خلوهم من ”كورونا“، إذ سيدخل القرار حيز التنفيذ في الـ 8 من مارس/آذار، مستنكرة الانتظار إلى هذا التاريخ ومطالبة بتطبيقه فورا.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن وجود شخصين مصابين بكورونا في حالة صحية حرجة، وذلك بعد وصول عدد المصابين بالفيروس إلى 45 شخصا، مؤكدة أنها لم تسجل أي إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة.