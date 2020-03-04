لماذا تونس هي الأعلى في نسبة الطلاق على مستوى العالم الإسلامي؟‎ (فيديو إرم)

تشهد تونس ارتفاعا غير مسبوق في ظاهرة الطلاق ما جعلها بالمرتبة الأولى بين الدول العربية والإسلامية والخامسة عالميا بنحو 46 حالة في اليوم، بحسب خبراء.

وقال الطبيب النفسي، المختص في العلاقات الزوجية، أنس العويني، إنّ تونس تشهد أكثر من 40 حالة طلاق في اليوم وهي نسبة مرتفعة جدًا قياسًا بالأرقام المتداولة عالميًا.

وأضاف، لـ ”إرم نيوز“، أنّ أسباب الطلاق متعددة ومتنوعة وتشمل الجانب النفسي، والعلاقة بين الزوجين وشخصيتيهما وتأقلمهما وانسجامهما إضافة إلى الخلافات المادية وبسبب تحمل المسؤوليات وتقاسمها، وأيضًا الاضطرابات الجنسية.

جلسات توعية

وأشار إلى أنّ الدولة تقوم بجلسات صلحية، ولكن قبل ذلك من الضروري إجراء جلسات توعية وتعلّم لتحسين السلوك والمعاملة بين الطرفين، بحسب تعبيره.

من ناحيته، قال المحامي مالك بن عمر: ”يبدو أن هناك مبالغة، فالنسب ليست مرتفعة في تونس فحسب وهي لا تختلف كثيرا عن بقية الدول العربية“.

وأضاف بن عمر، لـ“إرم نيوز“، أنه بحسب القضايا المنشورة في المحاكم، يبدو أن السبب الأول يعود للوضع المادي والصعوبات المالية التي تعترض العائلة الجديدة، ما يشكل ضغطا على الطرفين وتعصف بالعلاقة بينهما، مشيرا إلى أن من الأسباب أيضا العنف المادي واللفظي الذي تفشى بين الأزواج وأيضا عدم الانسجام بين الطرفين على المستوى الفكري أو الثقافي أو المادي أو الجنسي.

وأوضح أنّ إجراءات الطلاق في تونس معقدة وقد تتطلب سنوات بين طلب الطلاق وإنفاذه، ما يؤجج الصراع بين الطرفين، مؤكدا أنّ المشرّع بإمكانه أن يتدخل بتقليص الإجراءات أو أن يقبل بإمكانية طلاق الطرفين أمام عدل إشهاد إذا كان الطلاق بالتراضي.

تحولات اجتماعية

الخبير المختص في علم الاجتماع فؤاد غربالي اعتبر أنّ هناك تحولات اجتماعية تعرفها تونس أدت إلى تراجع دور مؤسسة الزواج وظهور قيم جديدة تتعلق بالفردانية، داعيًا إلى تحسين الظروف الاقتصادية وتهيئة الشباب وتأهيلهم لبناء حياة زوجية.

وتحدث أحد المطلقين لـ ”إرم نيوز“ قائلا إنه ”تزوج وهو يعاني من إعاقة بصرية، وأنه بعد سنة ونصف من زواجه بات يستعمل العصا البيضاء الخاصة بالعميان، ومن ثم تغيرت نظرة زوجته له وبات يمثل عبئا عليها، ما اضطره إلى طلاقها“.

وقالت مواطنة أخرى مطلقة إن الأسباب التي تقف وراء طلاقها كانت شكلية تتعلق خصوصا بمظهرها وبطريقة لباسها.