القبض على شابين كويتيين يقبلان بعضهما (فيديو)

أوقفت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت شابين كويتيين بتهم تتعلق بارتكاب فعل فاضح وإساءة استخدام الهاتف.
وكان مقطع فيديو أظهر شابين التقيا في مكان عام، إذ توجه أحدهما لآخر في سيارة، ثم قام بتقبيله على شفتيه بطريقة وصِفت بالوقحة من قبل متابعين.
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ألقت الأجهزة الأمنية في #الكويت القبض على شابين كويتيين ظهرا في مقطع مصور وهما يقبلان بعضهما بطريقة وصفت بالوقحة من قبل نشطاء، لتنسب إليهما تهم تتعلق بارتكاب الفعل الفاضح وإساءة استخدام الهاتف. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #فيديوهات #ترند #الكويت #حوادث #غرائب #kuwait #trend #news #video
وإثر المقطع الذي أثار جدلا قامت الجهات الأمنية بتتبعه وتم ضبط الشابين والتحقيق معهما، إذ اعترفا بتبادل القبلات.
وتمت إحالة القضية للأمن الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
ولقي مقطع الفيديو استنكارا شعبيا لما يمثله من خروج على العادات والتقاليد والقيم المجتمعية في منطقة الخليج ودولة الكويت، وهذا النوع من السلوكيات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمر جديد في الكويت؛ ما يجعل السلطات المعنية تتشدد في ملاحقة المسيئين.