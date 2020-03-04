سعودي يروي كيف شفي ابنه المعاق بسبب عسكري في الحرم المكي (فيديو)

روى مواطن سعودي يدعى أحمد الغامدي قصة نجله المعاق، الذي قال إنه شفي بعدما صافح أحد عسكر الحرم المكي، عندما انقطعت في الأسرة الحيل وقررت زيارة البيت الحرام.

وقال المواطن، خلال استضافته ببرنامج ”يا هلا“ المذاع على قناة ”روتانا خليجية“، إن نجله عبدالرحمن ظل لا يتكلم حتى سن السادسة، فقررت الأسرة الانتقال إلى مكة، نظرا لوجود مراكز متخصصة تعالج مشكلات النطق هناك.

وتابع: ”ذات مرة ذهبت أنا وأمه للحرم وطوفنا بالبيت، وهناك سلم عليه أحد العسكر ودعا له بالشفاء، فلم نخرج من بيت الله إلا وهو يتحدث“.