في السعودية.. شاب يدرب فتاة على القيادة بطريقة ”مخالفة“ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية؛ مساء اليوم، مقطع فيديو لشاب أثناء قيامه بتدريب فتاة على القيادة بطريقة اعتبروها مخالفة للأنظمة والقوانين، ومخلة بالآداب.

وأظهر مقطع الفيديو، الشاب الذي قيل إنه مقيم في الرياض، وهو يدرب فتاة تجلس في حضنه، في وقت كان يمسك هو مقود المركبة.

ولاحقا كشف نشطاء ومواقع إعلامية محلية؛ أن الشخص الذي ظهر في الفيديو قد تم ضبطه وينتظر أن يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ التحقق من صحة الفيديو المتداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.