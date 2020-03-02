”خاطفة الأطفال“ في السعودية تؤكد ”براءتها“ وتصرح: ”فوجئت أن نايف ليس ابني“

كشف محامي المتهمة باختطاف 3 أطفال قبل 20 عاما في السعودية، عن إصرارها على براءتها.

وقال المحامي عبدالعزيز الهاجري لصحيفة ”مكة“ المحلية، إن موكلته علقت على ما نشر عنها في الفترة الماضية بشأن اختطافها الأطفال، بالقول: ”كل ما تفعلون وتقولون عني يجعلني أكثر قوة وتماسكا، وسوف أحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى“.

وأكد أن ”مريم“ لا تزال متمسكة ببراءتها، حيث قالت في التحقيقات بشأن اتهامها باختطاف كل من موسى الخنيزي ويوسف العماري ونايف قرادي، إنها عثرت على ”علي“، وهو الاسم الذي أطلقته على يوسف العماري، قرب حاوية نفايات أمام منزلها، أما الطفل ”أنس“، وهو موسى الخنيزي، فعثرت عليه في دورة مياه بكورنيش الدمام، لافتة إلى أن الطفلين كانا بحالة سيئة جدا، فقدمت لهما الرعاية والعلاج، وخشيت من تقديم بلاغ بعثورها عليهما فيؤخذان منها، مبررة أنها فقيرة ومطلقة وبلا عائل وتحب فعل الخير.

وبشأن اختطافها نايف قرادي، أوضح المحامي الهاجري أن ”مريم“ فوجئت بأن نايف ليس ابنها، لأنها حملت بتوأم في عام ولادتها، وبعد إنجابها أسمت الأول نايف والآخر نواف، وتوفي نواف عند ولادته مباشرة، أما نايف فبقي على قيد الحياة، وتشك في استبداله، وتطالب بفتح تحقيق في هذا الأمر والعثور على ابنها.

وأضاف المحامي أن المتهمة ”مريم“ نفت معرفتها بأي شيء يتعلق باختطاف نسيم حبتور من كورنيش الدمام، مبينا أن تهم الخطف الثلاث لم تثبت على موكلته ولا يوجد دليل يدينها في ذلك، وأنه لا يوجد ما يؤكد معاناة ”مريم“ من أي مرض نفسي.