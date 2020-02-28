فتيات يواجهن اتهامات بالتحرش بشبان في مكان عام بالسعودية (فيديو)

اتهم مدونون سعوديون مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، عددًا من الفتيات بالتحرش الجنسي بشبان في مكان عام وبحادثة غير معهودة بما يخص حوادث التحرش التي يتورط فيها عادةً الذكور.

وكان مقطع فيديو صورته إحدى الفتيات بينما كانت تسير برفقة فتاة أخرى على الأقل، قد أثار ردود فعل واسعة بعدما بدا أن الفتيات يتعرضن لتحرش من قبل عدد من الشبان ظهروا بشكل واضح في التصوير الذي يقول مدونون إنه بالقرب من مجمع تجاري بمدينة جدة.

لكن اتهامات التحرش التي بدا أن مصورةً المقطع تريد أن تثبتها ضد الشبان، انتقلت إليها بعد تداول الفيديو على نطاق واسع بين المدونين السعوديين الذين يقول كثير منهم إن الفتاة هي من تحرشت بالشبان كما يظهر في الفيديو.

واقترب عدد من الشبان المتهمين بالتحرش، من كاميرا هاتف الفتاة بعدما تحدتهم بكشف وجوههم، ما أكسبهم الكثير من المدافعين عنهم في سجال واسع اتخذ من الوسم ”#متحرشين_لو_برستيج“ عنوانًا له على موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية.

#متحرشين_لو_برستيج انا شايف متحرشات يتحرشون بالشباب،،ينبغي ان تتعدل القوانيين وان تضبط عمليات التشهير والتصوير الغير منطقيه المنتشره،،وهذه جريمه معلوماتيه يجب ان يعاقبن عليها،،والمخطي طبعا ينال جزاءه،،نحن في دوله والدوريات بكل موقع وهم المعنيين بذلك،، pic.twitter.com/QwDepdboPC — »ايفرست● ????????‍♂️???????? (@fahd902012) February 28, 2020

وبينما واجهت الفتاة التي صورت الفيديو انتقادات من مدونين سعوديين اتهموها بالتشهير بالشبان من خلال نشر مقطع الفيديو، وجدت هي ومع معها مدافعين عنهن، طالبوا بمحاسبة الشبان.

اذا لم يكن الأدب وحسن الخلق نتاج التربية المنزلية المأخوذة من التعاليم الاسلامية فلن يكون هناك أدب في الاماكن العامة الا بتطبيق القوانين الصارمة التي تحمي الجميع ومن الجنسين . #متحرشين_لو_برستيج pic.twitter.com/Ku7Wz0YjBI — ابوحسن #تالي_الليل (@Mbm20007) February 28, 2020

ماينفع مع ها الاشكال الا تشهير وجيه تسد نفس #متحرشين_لو_برستيج — روح رشيدية (@tww__2020) February 28, 2020

عجيب بعض الجزم جالسين يغلطو على البنات وواقفين مع الي بدأ بالغلط???????????? عقليات تحزن والله ! #متحرشين_لو_برستيج — ????Reem???? (@Reem8252) February 28, 2020

ولم يصدر أي تعليق من الجهات الأمنية المختصة حول الفيديو وحقيقة الاتهامات المتداولة حوله حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لكن الاتهامات الموثقة بصور ومقاطع فيديو وتدوينات، تلقى متابعة رسمية في السعودية.

وفي السعودية قانون لجرائم المعلوماتية يعاقب على التشهير بالآخرين عبر الإنترنت، إلى جانب لائحة حديثة للذوق العام تعاقب على الإساءة للآخرين في الأماكن العامة، فيما تفرض القوانين المحلية عقوبات مشددة على التحرش.