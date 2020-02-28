 فتيات يواجهن اتهامات بالتحرش بشبان في مكان عام بالسعودية (فيديو) – إرم نيوز‬‎

فتيات يواجهن اتهامات بالتحرش بشبان في مكان عام بالسعودية (فيديو)

فتيات يواجهن اتهامات بالتحرش بشبان في مكان عام بالسعودية (فيديو)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

اتهم مدونون سعوديون  مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، عددًا من الفتيات بالتحرش الجنسي بشبان في مكان عام وبحادثة غير معهودة بما يخص حوادث التحرش التي يتورط فيها عادةً الذكور.

وكان مقطع فيديو صورته إحدى الفتيات بينما كانت تسير برفقة فتاة أخرى على الأقل، قد أثار ردود فعل واسعة بعدما بدا أن الفتيات يتعرضن لتحرش من قبل عدد من الشبان ظهروا بشكل واضح في التصوير الذي يقول مدونون إنه بالقرب من مجمع تجاري بمدينة جدة.

لكن اتهامات التحرش التي بدا أن مصورةً المقطع تريد أن تثبتها ضد الشبان، انتقلت إليها بعد تداول الفيديو على نطاق واسع بين المدونين السعوديين الذين يقول كثير منهم إن الفتاة هي من تحرشت بالشبان كما يظهر في الفيديو.

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اتهم مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من الفتيات بالتحرش الجنسي بشبان في مكان عام. وكان مقطع فيديو صورته إحدى الفتيات، قد أثار ردود فعل واسعة بعدما بدا أن الفتيات يتعرضن لتحرش من قبل عدد من الشبان ظهروا بشكل واضح في التصوير. لكن اتهامات التحرش التي بدا أن مصورةً المقطع تريد أن تثبتها ضد الشبان، انتقلت إليها بعد تداول الفيديو على نطاق واسع بين المدونين السعوديين الذين يقول كثير منهم إن الفتاة هي من تحرشت بالشبان كما يظهر في الفيديو. وبينما واجهت الفتاة التي صورت الفيديو انتقادات من مدونين سعوديين اتهموها بالتشهير بالشبان من خلال نشر مقطع الفيديو. ولم يصدر أي تعليق من الجهات الأمنية المختصة حول الفيديو وحقيقة الاتهامات المتداولة. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #الرياض #جدة #الدمام #جازان #حوادث #تحرش #متحرش #متحرش_ياللعار  #متحرشين_لو_برستيج #اعتداء #سعوديات #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #video #ksa #saudiarabia

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واقترب عدد من الشبان المتهمين بالتحرش، من كاميرا هاتف الفتاة بعدما تحدتهم بكشف وجوههم، ما أكسبهم الكثير من المدافعين عنهم في سجال واسع اتخذ من الوسم ”#متحرشين_لو_برستيج“ عنوانًا له على موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية.

وبينما واجهت الفتاة التي صورت الفيديو انتقادات من مدونين سعوديين اتهموها بالتشهير بالشبان من خلال نشر مقطع الفيديو، وجدت هي ومع معها مدافعين عنهن، طالبوا بمحاسبة الشبان.

ولم يصدر أي تعليق من الجهات الأمنية المختصة حول الفيديو وحقيقة الاتهامات المتداولة حوله حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لكن الاتهامات الموثقة بصور ومقاطع فيديو وتدوينات، تلقى متابعة رسمية في السعودية.

وفي السعودية قانون لجرائم المعلوماتية يعاقب على التشهير بالآخرين عبر الإنترنت، إلى جانب لائحة حديثة للذوق العام تعاقب على الإساءة للآخرين في الأماكن العامة، فيما تفرض القوانين المحلية عقوبات مشددة على التحرش.

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