فتيات يواجهن اتهامات بالتحرش بشبان في مكان عام بالسعودية (فيديو)

View this post on Instagram

اتهم مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من الفتيات بالتحرش الجنسي بشبان في مكان عام. وكان مقطع فيديو صورته إحدى الفتيات، قد أثار ردود فعل واسعة بعدما بدا أن الفتيات يتعرضن لتحرش من قبل عدد من الشبان ظهروا بشكل واضح في التصوير. لكن اتهامات التحرش التي بدا أن مصورةً المقطع تريد أن تثبتها ضد الشبان، انتقلت إليها بعد تداول الفيديو على نطاق واسع بين المدونين السعوديين الذين يقول كثير منهم إن الفتاة هي من تحرشت بالشبان كما يظهر في الفيديو. وبينما واجهت الفتاة التي صورت الفيديو انتقادات من مدونين سعوديين اتهموها بالتشهير بالشبان من خلال نشر مقطع الفيديو. ولم يصدر أي تعليق من الجهات الأمنية المختصة حول الفيديو وحقيقة الاتهامات المتداولة. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #الرياض #جدة #الدمام #جازان #حوادث #تحرش #متحرش #متحرش_ياللعار #متحرشين_لو_برستيج #اعتداء #سعوديات #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #video #ksa #saudiarabia