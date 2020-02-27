توجه لحل نقابة العاملين بالطيران المدني الكويتية بعد بيان مسيء عن ”كورونا“

كشفت مصادر في دولة الكويت عن توجه لحل نقابة العاملين في الطيران المدني بعد بيانها الأخير، الذي طلبت فيه من الموظفين عدم الاحتكاك بالمسافرين، بسبب عدم إقرار الخدمة المدنية ”بدل عدوى“، على خلفية انتشار ”كورونا“ في البلاد؛ ما أثار حفيظة الطيران المدني، وفق ما نقله حساب ”المجلس“ المحلي.

وطالب البيان الصادر عن نقابة العاملين، موظفي المطار بعدم الاختلاط مع رواد مطار الكويت الدولي، وذلك بحجة أن الدولة لم تقر بدلات للمصابين بالعدوى.

وأضاف البيان أن على الموظف ”تحمل مسؤولية إصابته بكورونا، وذلك لأن الإدارة لا يعنيها صحته ولا تهتم بأمره، ولم تكترث بعمل تأمينات صحية للموظفين“.

وأثار ذلك البيان، حفيظة الإدارة العامة للطيران المدني، وفي بيان آخر وجه مدير عام الطيران المدني يوسف الفوزان، شكواه للمدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

واعتبر يوسف الفوزان أن بيان نقابة العاملين تحريض للموظفين للتوقف عن التعامل ومساعدة المسافرين في الظروف التي تمر بها البلاد، مطالبا ”القوى العاملة“ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النقابة.

وارتفع عدد الإصابات في الكويت، اليوم الخميس، ليصل إلى 43 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، جميعهم لأشخاص قادمين من إيران.

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التحقق من صحة البيان وما جاء فيه وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل.