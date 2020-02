مشاعر مبهمة تهيمن على حياة 3 شبان سعوديين تغيرت حياتهم بعد قصة اختطاف غريبة

View this post on Instagram

بعد أن عاد إلى والده عقب أكثر من 20 سنة.. المختطف يوسف العماري يوجه كلمة لأخيه في حياته السابقة بكلمات تغالبها الدموع . #إرم_نيوز #يوسف_العماري #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #حوادث #خطف #مستشفى #نايف_القرادي #المخطوف_ابن_محمد_القرادي #القرادي #مخطوفين_الدمام #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #ksa #saudiarabia #news #picture #trending