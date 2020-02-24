سعوديون يطالبون بتكريم إيمان الفرطوشي بعد كشفها ”خاطفة الأطفال“

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بتكريم موظفة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تدعى إيمان الفرطوشي، وذلك لكشفها عن واحدة من أغرب قضايا الاختطاف في المملكة.

وروى كاتب سعودي يدعى أبوطلال الحمراني عبر حسابه في موقع ”تويتر“، تفاصيل القصة، مبينا أن إيمان موظفة الشؤون والعمل والتنمية الاجتماعية، وهي التي كشفت قصة ”مريم“ عندما تقدمت في المرة الأولى بطلب لاستخراج وثائق رسمية لـ“المخطوفين“، لتكون الحاضنة لهم.

ارجوا تفعيل الهاشتاق لتكريم هذة الموظفة إن لم يكن من الجهات المختصة فكلمة شكرا تكفي#ايمان_الفرشوطي يشهد الله علي لا أعرفها لكني أفتخر بها????

(9) pic.twitter.com/zXlDZVMsVz — أبو طلال الحمراني – سوالف طريق (@al7mrany) February 23, 2020

ووفق الرواية، فإن الخاطفة ”مريم“ قابلت مساعدة مدير فرع الشؤون إيمان الفرطوشي، وحاولت الادعاء بتقديمها ورقة على أنها ”شهادة ميلاد“ تُبين فيها أنها تكفل أحد ”المخطوفين“، الذي كانت قد نسبته لزوجها تحت مسمى ”أنس خالد مهنا حمود“، وهو نايف قرادي، إلا أن الورقة لم تقنع الموظفة الفرطوشي، لكونها لايوجد عليها ختم الوزارة، وحين واجهت الخاطفة ”مريم“ بذلك، ارتبكت الأخيرة وادعت أنها احتضنت الأبناء بطريقة غير نظامية ولا توجد لديها أوراق ميلاد أصل، إلا أن الموظفة إيمان طلبت من ”مريم“ كتابة طلب بخط اليد، وذلك لتثبت عليها اعترافا، ثم أرفقت الورقة بتوصية للمسؤولين بشكوكها تجاه ”مريم“، وطلبت تحقيقا، وبالفعل تم رفع الأمر للجهات الأمنية.

وعبر هاشتاغ #ايمان_الفرشوطي في موقع التواصل ”تويتر“، أشاد سعوديون بـإيمان، مقدمين شكرهم لها، ومطالبين بتكريمها، وعلقت الدكتورة لمياء البراهيم ”وأخيرا عرفنا البطلة التي كانت مجهولة للإعلام لكن معروفة في عملها وحسن أدائها #ايمان_الفرشوطي، التي بفطنتها استطاعت أن توثق اعتراف #خاطفة_الدمام والتصرف بشكل رسمي لإبلاغ السلطات ورد المخطوفين لأهاليهم. شكرا بحجم السماء لا تكفيك“.

وأخيرا عرفنا البطلة التي كانت مجهولة للإعلام لكن معروفة في عملها وحسن أدائها #ايمان_الفرشوطي @Ea3050050

التي بفطنتها استطاعت أن توثق اعتراف #خاطفة_الدمام والتصرف بشكل رسمي لإبلاغ السلطات ورد المخطوفين لأهاليهم.

شكرا بحجم السماء لا تكفيك. @MLSD_SA — د.لمياء عبدالمحسن البراهيم (@DrLalibrahim) February 23, 2020

وأشادت مغردة تحت مسمى ”مودموزيل“ ”الشخص الصحيح فالمكان الصحيح لو لا نباهتها و اخلاصها فالعمل كان ما انكشفت القصه“.

الشخص الصحيح فالمكان الصحيح لو لا نباهتها و اخلاصها فالعمل كان ما انكشفت القصه #ايمان_الفرشوطي pic.twitter.com/O0zX9rcGZJ — مودموزيل???????????? (@mudmuzil_2012) February 23, 2020

وقالت ”المحامية نورة“ ”ودي امدح امدح امدح لين يخلص المدح“.

ووجهت هناء الزهير رسالة ثناء لموظفة الشؤون: ”أستاذة إيمان … ربي يسعدك ويسخر لك جنود الأرض وملائكة السماء هي أيادٍ كثيرة رُفعت تدعو لك، هي دعوات كثيرة… نقيه ..وصادقة لكِ كهذه الدعوة“.

وشاركت إيمان الفرطوشي بدورها، بعضا من التغريدات التي وجهها ناشطون لها، يثنون فيها على حسن عملها، ويوجهون شكرهم لها، وكتب ”عبدالله“: ”ماشاء الله عليك كيف حرمه تحملت كتمان السر وعدم التمصدر . شكرا على تحملك المسؤولية والصمت حيالها حتى يأتي غيرك ليشكرك على صنيعك“.

ماشاء الله عليك كيف حرمه تحملت كتمان السر وعدم التمصدر . شكرا على تحملك المسؤولية والصمت حيالها حتى يأتي غيرك ليشكرك على صنيعك — عبدالله (@Abdu_n1980) February 23, 2020

#ايمان_الفرشوطي أستاذة إيمان … ربي يسعدك ويسخر لك جنود الأرض وملائكة السماء ???????????????? هي أيادٍ كثيرة رُفعت تدعو لك ???????????????? هي دعوات كثيرة… نقيه ..وصادقة لكِ كهذه الدعوة ???????????????? pic.twitter.com/PxlLc4k97J — هناء الزهير (@Hana_a_alzuhair) February 23, 2020

@al7mrany

ياجماااعه هالمرأة تستحق انكم تكتبون فيها وعنها اول سعودية تكشف اكبر قضية اختطاف مرت على تاريخ المملكة نبي جهودكم لفخر نساء الوطن العظيمة المخلصة

اطلقنا هاشتاق باسمها #ايمان_الفرشوطي@nasallwatan@First1Saudi — أنا لجين…???????? (@analoly_des) February 23, 2020

خفايا

تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع ”الخاطفة“ للتوصل إلى الحقيقة كاملة، خاصة بعدما تبين إثر اعترافاتها تورط رجل وامرأة معها في قضايا الخطف، التي قد تخفي وراءها الكثير، ومن المرجح أن تكشف عن مخطوفين آخرين، بعد عودة 3 مخطوفين وهم نايف قرادي ويوسف العماري وموسى الخنيزي إلى أسرهم.

وقال أبوطلال الحمراني – في معلومات لا يمكن التثبت من صحتها – إن والدة أحد المختطفين الذين عثر عليهم، التقت لدى النيابة العامة بالخاطفة ”مريم“، وعندما شاهدتها بدأت تصرخ وتؤكد أنها هي من رأتها في المستشفى ودخلت غرفتها قبل اختفاء ولدها.

وكانت الوالدة الحقيقية قد وصفت المتهمة بدقة رغم مرور 23 سنة على حادثة اختطاف ابنها.

وأكد ”أبوطلال“ أن هناك مشتبها به يحمل كل خيوط القضية، لكنه لن يستطيع الحديث عنه احتراما لتكتم الأجهزة الأمنية.