المختطف السعودي يوسف العماري يوجه رسالة مؤثرة لأخيه الأكبر في عائلته السابقة (فيديو)

وجه الشاب السعودي، يوسف العماري، الذي عاد إلى عائلته الأصلية بعد اختطاف دام أكثر من عقدين، رسالة لأخيه الأكبر في عائلته السابقة.
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بعد أن عاد إلى والده عقب أكثر من 20 سنة.. المختطف يوسف العماري يوجه كلمة لأخيه في حياته السابقة بكلمات تغالبها الدموع . #إرم_نيوز #يوسف_العماري #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #حوادث #خطف #مستشفى #نايف_القرادي #المخطوف_ابن_محمد_القرادي #القرادي #مخطوفين_الدمام #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #ksa #saudiarabia #news #picture #trending
وتحدث العماري في رسالته، عما قدمه له شقيقه الأكبر في عائلته السابقة، خلال السنوات التي عاشاها معا في منزل السيدة الخاطفة.
وقال العماري إن ”الفضل فيما هو فيه يعود لأخيه الأكبر، وإنه جعل منه رجلا“.
وأعرب عن فخره به، مؤكدا أنه ”لن ينساه طوال حياته، وسيكون دائما تاجا على رأسه“.
يذكر أن المختطفين الثلاثة، نايف القرادي وموسى الخنيزي إضافة إلى يوسف العماري، تفرقوا وعادوا إلى أسرهم الحقيقية، ليبدؤوا حياة جديدة.