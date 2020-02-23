المختطف السعودي يوسف العماري يوجه رسالة مؤثرة لأخيه الأكبر في عائلته السابقة (فيديو)

وجه الشاب السعودي، يوسف العماري، الذي عاد إلى عائلته الأصلية بعد اختطاف دام أكثر من عقدين، رسالة لأخيه الأكبر في عائلته السابقة.

وتحدث العماري في رسالته، عما قدمه له شقيقه الأكبر في عائلته السابقة، خلال السنوات التي عاشاها معا في منزل السيدة الخاطفة.

وقال العماري إن ”الفضل فيما هو فيه يعود لأخيه الأكبر، وإنه جعل منه رجلا“.

وأعرب عن فخره به، مؤكدا أنه ”لن ينساه طوال حياته، وسيكون دائما تاجا على رأسه“.

يذكر أن المختطفين الثلاثة، نايف القرادي وموسى الخنيزي إضافة إلى يوسف العماري، تفرقوا وعادوا إلى أسرهم الحقيقية، ليبدؤوا حياة جديدة.