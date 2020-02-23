الهند.. قاتل بقرة بالخطأ يجبر على الزواج من قاصر والشرطة تتدخل  

أجبر مالك ”بقرة“ قتلها رجل بالخطأ عندما صدمها بدراجته، على الزواج من ابنته القاصر والتي لا يتعدى عمرها الثالثة عشر عاما، قبل أن تتدخل الشرطة، لمنع العرس قبل إتمامه.

وذكر موقع ”تايمز ناو“ الإخباري الهندي، أن رجلا قتل بالخطأ ”بقرة“ لأحد أفراد عشيرة خاب الشهيرة في قرية باثاري بمدينة فيديشا في ولاية ماديا براديش وسط الهند، حيث لا تزال القبيلة تطبق ضمن تقاليدها سياسة قديمة.

وبحسب الموقع دعا مالك ”البقرة“ الرجل (قاتل البقرة) لاجتماع مع القبيلة، وأمره بالزواج من ابنته الصغيرة حتى يكفّر عن جريمته، حيث وافق الرجل على مطلبه.

وقالت صحيفة ”نافبهارات تايمز“ الهندية: ”بدأ الرجل في تنفيذ إملاءات سياسة بانشايات الغريبة، والتي تتضمن تحضير الولائم لسكان القرية، والاستعداد لحفل الزفاف، إضافة لأخذ الحمام المقدس والمعروف في الهند باسم غانغا سن“.

وعندما أصبحت المسألة قضية عامة، تدخلت وزارة تنمية المرأة والطفل الهندية، وأوقفت الزواج بقوة الشرطة، حيث تمكنت من إقناع العائلة من العدول عن قرارهم، كما أحذت الوزارة تعهدا بخط اليد من الأسرة بعدم تزويج ابنتهم حتى تبلغ سن 18 عاما.