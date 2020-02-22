السعودية.. موكب سيارات ”مهيب“ في جازان يستقبل الشاب القرادي المختطف قبل 27 عاما (فيديو)

عاد اليوم السبت الشاب نايف القرادي، الذي اختطفته امرأة في المنطقة الشرقیة في المملكة العربية السعودية قبل 27 عاما، إلى أهله في محافظة ھروب في منطقة جازان.

واحتفالا بعودة الشاب، أعد أهالي المنطقة موكبا ”مهيبا“ ضم أكثر من 100 سيارة، استقبل الشاب، ثم سار على جبل منجد وصولا إلى منطقة ذويه.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قافلة من السيارات، التي بدت على ركابها الفرحة، وسط سماع أصوات ”مزامير“ السيارات والأغاني، احتفالا بعودة الشاب.

ولا تزال قضیة اختطاف الشاب نايف واثنین آخرين عقب ولادتھم، قید التحقیق لدى الجھات المعنیة.