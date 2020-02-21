تفاعل واسع مع مطالبة خالد الثبيتي هند القحطاني بـ“الاحتشام“ (فيديو)

تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو نشره السعودي خالد الثبيتي الخبير في قضايا التحكيم والتقاضي في السعودية، بعدما تطرق للحديث عن حشمة وحياء المرأة، منتقدًا امرأة سعودية ”لم يسمها“ خارج المملكة، قال ناشطون إنه يقصد الناشطة هند القحطاني.

ويأتي حديث الثبيتي بعدما أحدثت القحطاني مؤخرًا جدلًا واسعًا بين متابعين بحديثها عن الرجل وقوته الجسدية، مؤكدة أنه لا بد أن يكون شريكًا للمرأة في أعمال المنزل، وأن الرجل يعتبر المرأة قوية جسديًا فقط عندما يتم التطرق للحديث عن الأعمال المنزلية والأعباء، مطالبة الرجل بمشاركة المرأة بالأعباء المنزلية.

وقال الثبيتي في المقطع المتداول إن المقصد من وراء حديثه أنه رأى مقطعا محزنا لفتاة سعودية تركت أهلها وغادرت السعودية، ”ولا قدرت أحدًا من عائلتها لا أب ولا إخوان ولا عشيرة ولا مجتمع أو مبادئ حتى الدين ضربت به عرض الحائط“، على حد قوله.

وتابع: ”الفتاة المسلمة ياحشمتها في حجابها وسترها وحيائها وخروجها وأدبها وبين أهلها وإخوانها وعدم رفع صوتها بالضحك الصاخب“.

وأردف قائلًا: ”نتمنى من كل شاب أو فتاة خارج المملكة أن يمثل دينه قبل كل شيء ثم وطنه وقبيلته والعادات الطيبة التي تربى عليها (..) قولوا لبنت الحمايل تسدل خمارها ترى الحياء والذوق في حجابها الطاهر“.

وأثار حديث الناشط السعودي جدلا وسجالا بين منتقد ومتفق في تغريدات كثيفة على وسم #خالد_الثبيتي_يجلد_هند_القحطاني في موقع التواصل ”تويتر“.

وقالت المغردة فاتن الزهراني: ”#خالد_الثبيتي_يجلد_هند_القحطاني انتقد رجال مثلك ولا ما تقدر إلا ع الحريم ياشين الواحد إذا سوا فيها على حرمة“.

#خالد_الثبيتي_يجلد_هند_القحطاني انتقد رجال مثلك ولا ماتقدر الا ع الحريم ياشين الواحد اذا سوا فيها ع حرمه ???? — Faten.g.alzahrani (@Fatengalzahran1) February 21, 2020

وتضامن أحد المغردين مع هند القحطاني، يُدعى ”أحمد حاف“: ”#خالد_الثبيتي_يجلد_هند_القحطاني يقول ضاربة بالدين عرض الحائط! على أساس شايفينها سكرانة 24 ساعة ولا تنشر إلحادها وكفرها؟ أو مفروض تصلي قدامك؟ عايشة حياته طبيعية وين ماشفنا كلامك ذا بمقطع #زياد_العمري؟ وهي جريمة أخلاقية مصورة وواضحة؟ وين نصائحك ودينك؟“.

#خالد_الثبيتي_يجلد_هند_القحطاني

يقول ضاربه بالدين عرض الحائط!

على اساس شايفينها سكرانه 24 ساعه

ولا تنشر الحادها وكفرها ؟ او مفروض

تصلي قدامك؟ عايشه حياته طبيعيه.

وين ماشفنا كلامك ذا بمقطع #زياد_العمري ؟

وهي جريمة اخلاقيه مصوره وواضحه؟وين نصائحك ودينك؟

pic.twitter.com/62ZPik9XWz — ‏ ﮼أحمد،حاف ???????? (@_Mr2020) February 21, 2020

بدوره، انتقد مغرد يدعى ”محمدين“: ”ما قاله الثبيتي يعزز من موقف هند“ فلقد أثبت بكلامه الركيك جداً على أنه شخص جاهل لا يمثل إلا نفسه اسمعوا بعضا من تفاهاته! الدين، القبيلة، العادات، الوطن ولم يذكر الدولة في شيء؟! #خالد_الثبيتي_يجلد_هند_القحطاني“.

ماقال الثبيتي يعزز من موقف هند" فلقد أثبت بكلامه الركيك جداً على

أنه شخص جاهل لا يمثل إلا نفسه. اسمعوا بعضا من تفاهاته!

الدين

القبيلة

العادات

الوطن ..ولم يذكر الدولة في شيء؟! #خالد_الثبيتي_يجلد_هند_القحطاني pic.twitter.com/BPmHeIg14z — محمدين (@v8_wot) February 21, 2020

في المقابل، قالت مغردة باسم ”غامدية“: ”لا هند ولا أمثالها قدوة لنا ولا للعاقلات!! فرحم الله امرأه تمسكت بحيائها ونأت بنفسها عن الفتن وتعلقت بحبل الله المتين وجعلت قدواتها الصحابيات والمطيعات لله، وترفعت عن مواطن الزلل والشهوات ولسان حالها يقول أنا الصامدة، إني أخاف الله“.

#خالد_الثبيتي_يجلد_هند_القحطاني

لاهند ولاأمثالها قدوه لنا ولا للعاقلات!!

فرحم الله إمرأه تمسكت بحيائها ونأت بنفسها عن الفتن وتعلقت بحبل الله المتين وجعلت قدواتها الصحابيات والمطيعات لله ، وترفعت عن مواطن الزلل والشهوات ولسان حالها يقول أنا الصامده ، إني أخاف الله❤️ pic.twitter.com/i6aLw01Uf5 — ‏ غـامديّه➰ (@SI6i9) February 20, 2020

وقالت هيا: ”الحين كل ما وحده سافرت برا وحبت العيشة هناك وشكلها وكلامها ما يدل على أنها امرأة مسلمة أو شخص يحب الدين الي ينتمي له، صارت تعلمنا وش نسوي وش نحط يعني مدري وش أقول صراحة لو أنك ناصح جيد نفعتي نفسك . #خالد_الثبيتي_يجلد_هند_القحطاني”.

الحين كل ما وحده سافرت برا و حبت العيشة هناك وشكلها وكلامها مايدل على أنها مرأه مسلمة أو شخص يحب الدين الي ينتمي له ،صارت تعلمنا وش نسوي وش نحط يعني مدري وش أقول صراحة لو أنك ناصح جيد نفعتي نفسك . #خالد_الثبيتي_يجلد_هند_القحطاني — haya (@HAlmansour5) February 21, 2020

وقال مغرد باسم ”الشريف“ تحت وسم #خالد_الثبيتي_vs_هند_القحطاني: ”والله الكلام أوجع هند من يوم عصبت عليه وسبته ورد عليها الحين“.

والله الكلام أوجع هند من يوم عصبت عليه وسبته ورد عليها الحين ???????????? #خالد_الثبيتي_vs_هند_القحطاني pic.twitter.com/A2t7eqh8tT — الشريف (@aboodya84) February 21, 2020

تحريف كلامي

وبعد الجدل الواسع والتفاعل الكثيف مع كلام الثبيتي، تداول مغردون مقطع فيديو للإعلامي السعودي قال فيه إنه لا يعلم من قام بتحريف كلامه والدخول في نيته بأنه يقصد شخصًا بعينه، فيما يبدو أنه نفي كونه يقصد هند القحطاني بمقطع الفيديو السابق.