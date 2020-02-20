اختفاء غامض للمحامي الكويتي هاني حسين

أعلن نجلـَي المحامي الكويتي، هاني حسين، عن اختفاء والدهم في ظروف غامضة منذ يوم أمس الأربعاء.

وكان حسين هاني، نجل المحامي، قد أعاد نشر تغريدات عدة للناشط الحقوقي أنور الرشيد، عبر حسابه في ”تويتر“ تكشف بعض التفاصيل عن اختفاء والده.

وأوضح ”الرشيد“ نيابة عن عائلة المحامي، أنه ”خرج ظهر الأربعاء، حيث كان آخر اتصال بينه وبين عائلته في الواحدة ظهرا، وأبلغهم أنه سيمر على الجمعية ويأتيهم بالغداء، وبعدها لم يظهر مجددا“.

وناشد أنور الرشيد جمعية المحامين الكويتية، للتحرك في حادثة اختفاء المحامي هاني، كما ناشد من يملك أي معلومات عن الواقعة إبلاغه.

أنباء عن اختفاء المحامي هاني حسين من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم وقد أفادت عائلته بأن أخر أتصال معه كان الساعة الواحدة بعد الظهر و قال بأنه سيمر الجمعية ويأتيهم على الغداء ولم يظهر بعدها حتى الساعة — أنور الرشيد (@anwar_alrasheed) February 19, 2020

بدوره، ناشد نجل المحامي إبلاغهم بأي معلومات عن والده.

الي عنده اي معلومه عن الوالد خل يبلغنا،، — حسين هاني (@bofatma94) February 19, 2020

وكشف أن ”هذه المرة الأولى التي يختفي فيها والده بهذه الطريقة، رغم أنه اختفى مرتين سابقا في 2016 و2017، بذات الطريقة، لكن في هذه المرة لم يتم الوصول لأي خيط بشأن اختفائه“.

للاسف هالاختفاء المفاجئ للوالد مو اول يصير مره صار في ٢٠١٦

ومره في ٢٠١٧ للاسف كله يصير بهالطريقه لكن هالمره شي غريب فعلا مافي لا تغريدات ولا كلام عليه اي شي فجاه اختفى انزين عالاقل نتطمن ان اهو بخير،،#المحامي_هاني_حسين — حسين هاني (@bofatma94) February 19, 2020

ورغم تصريح نجل المحامي عن حوادث اختفاء سابقة لوالده، إلا أنه لم يحدد طبيعتها أو أسبابها.

وقبل عدة ساعات، أكد حسين هاني اتخاذهم كافة الإجراءات القانونية للوصول إلى والده، بعد مرور يوم كامل على اختفائه.

صباح الخير على الجميع الى الان مافي اي خبر رسمي عن مكان للوالد ولا عن وضعه قاعدين نقوم بكل اجراءاتنا القانونيه المتاحه بشكل سليم ان شا الله يكتب الي فيه الخير،،، دعواتكم — حسين هاني (@bofatma94) February 20, 2020

بدوره، أكد شخص يدعى جواد هاني أنه نجل المحامي أيضا، مبينا أنه ”قدم يوم أمس بلاغا بفقدان والده، الذي كان قد غادر محكمة الرقعي عائدا إلى المنزل، ثم اختفى“.

انا جواد ابن المحامي هاني حسين تقدمت ببلاغ بفقدان الوالد من الساعه ١٢:٣٥ بعد مغادرته محكمة الرقعي متوجه الى المنزل و الى هذي اللحظه و بدون اي خبر من اي جهه — Jawad Hani (@JawadHani6) February 19, 2020

وطالب محامون، السلطات المعنية، بالتوضيح بشأن حادثة الاختفاء، وفيما إذا كان اختفاءه يرجع إلى إلقاء القبض عليه من وزارة الداخلية.

وكشفت المحامية سناء الشمري، أن أحد الزملاء أبلغها أنه وأثناء اتصاله مع بالمحامي المختفي سمع صوت دورية، حيث أخبره المحامي هاني أنه سيعاود الاتصال به، ثم سمع صوت شخص آخر يطالبه بإغلاق الهاتف.

ورغم مناشدات محامين وذوي المحامي هاني حسين، لم يصدر إلى حد هذه اللحظة أي توضيح رسمي من قبل الجهات المعنية، كما لم تعلق جمعية المحامين الكويتية على الواقعة.

وكان المحامي هاني حسين قد خرج قبل يومين في مقطع فيديو له، يشكك في مصداقية مناقشة قرار العفو الشامل، كما أثار غضبا كويتيا قبل نحو 3 أسابيع، بعد تداول تسجيل صوتي قيل إنه يعود له ومن غير المعروف إن كان حديثا أم لا، اتُهم بسببه بالإساءة لقبائل الكويت وبناتها.

السافل المحامي القذر هاني حسين يطعن في شرف بنات ورجال إحدى القبائل الكويتية!

أوقفوه عند حده هذا الفاسق الداعر، إحالته إلى النيابة ومحاكمته مطلب وطني يا وزير الداخلية ويا جمعية المحامين، أين قانون حماية الوحدة الوطنية؟!

شرف بنات الكويت في أعناقكم . pic.twitter.com/t6mFGvlgZT — Mohammed Khalid Shaikh (@Mohamme67264286) February 18, 2020

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى لاختفاء محامي كويتي، فسبق أن أثارت قضية اختفاء سعود الهلفي، الرأي العام، بعد أن تبين اختطافه من قبل 4 مصريين بتحريض من محامي كويتي، وتعذيبه على مدار 3 أيام متواصلة، قبل أن يتم اكتشاف الحادثة من قبل رجال الأمن عند حاجز أمني.