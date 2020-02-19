الكويت تحقق في المقطع المروع لواقعة ”خادمة تعذب بنت“ (فيديو)

أعلنت جمعية ”حماية الطفل“ الكويتية أنها تابعت مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خادمة تقوم بتعذيب طفلة بشكل مروع، وسط ترجيحات من قبل سعوديين أن تكون الواقعة في الكويت.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، عبر حسابها في موقع ”تويتر“، أن ”الداخلية“ استجابت لمناشدة الجمعية في التحقق مما إذا كانت الواقعة قد حدثت بالفعل في الكويت، وأنها باشرت إجراءاتها بهذا الشأن.

بيان حول الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته عاملة منزلية بحق طفلة ..

– وزارة الداخلية استجابت لندائنا وباشرت اجراءاتها بشكل فوري .. @Moi_kuw @ECCCD #خادمه_تعنف_طفله #خدامه_تعذب_بنت pic.twitter.com/k9EXckhaFs — جمعية حماية الطفل (@NSPChildren) February 18, 2020

بدورها، أعلنت ناشطة كويتية تدعى ”بنت الهاشمي“ عبر حسابها في ”سناب شات“، أنه تم إلقاء القبض على الخادمة المعنفة من قبل الأجهزة الأمنية، وتبين أن الطفلة (المجني عليها) يتيمة الأم.

ورغم تأكيدات ”بنت الهاشمي“ بتلقيها اتصالا بالقبض على الخادمة، إلا أنه لم يصدر أي بيان رسمي من قبل الجهات الأمنية يثبت ذلك.

مدونة كويتية أعلنت انه تم القبض على الخادمة، وان الطفلة يتيمة الأم، دون تأكيد من أي جهات رسمية #خادمه_تعنف_طفله #خدامه_تعذب_بنت pic.twitter.com/ftGFfUF64f — نايفكو NAIF (@naifco) February 19, 2020

وكان مقطع الفيديو قد أثار غضبا سعوديا واسعا عقب تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحت الوسم ”#خدامه_تعذب_بنت“، حث آلاف المغردين، بعضهم البعض، على تقديم أي معلومات تساعد في معرفة هوية الخادمة والطفلة لتسهيل الوصول إليها، مطالبين الجهات الأمنية من التحقق منه بعدما أشيع أن الحادثة وقعت بالسعودية، في وقت رجح آخرون وقوعها بالكويت، كما شكك فريق بوقوعها في الإمارات.

ومع عدم صدور أي بيان رسمي من قبل الجهات الأمنية السعودية أيضا بشأن المقطع المتداول، إلا أن ناشطين سعوديين أكدوا رفعهم بلاغات إلى الجهات الأمنية للتحقيق في الفيديو والتثبت مما جاء فيه.