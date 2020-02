الكويت تحقق في المقطع المروع لواقعة ”خادمة تعذب بنت“ (فيديو)

View this post on Instagram

فيديو متداول في السعودية لعاملة منزلية تضرب طفلة بعنف وسط مطالب بالقبض عليها ومحاسبتها . #إرم_نيوز #خدامه_تعذب_بنت #السعودية #طفلة #جريمة #جرائم #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia