مديرة صندوق النقد الدولي ترقص على إيقاعات شعبية في المغرب (فيديو)

ظهرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، وهي ترقص على إيقاعات شعبية بساحة ”جامع الفنا“ الشهيرة بمدينة مراكش، وذلك على هامش زيارة رسمية تقوم بها للمغرب.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، الفيديو لمديرة صندوق النقد بعدما تجولت في الأسواق والمحال الشعبية بمدينة مراكش.

وتفاعل عدد من رواد الموقع مع الفيديو، معبرين عن إعجابهم بعفوية المسؤولة الأولى عن صندوق النقد الدولي.

وتقوم المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، بزيارة رسمية للمغرب، هي الأولى من نوعها في الفترة ما بين 17 و20 شباط/فبراير الجاري.

وتتناول الزيارة التحضيرات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بمراكش.