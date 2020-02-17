”إرضاء الغريزة الجنسية للشباب“.. شعار انتخابي لمرشح إيراني يثير جدلا واسعا (صورة)

تبنى مرشح للانتخابات البرلمانية في إيران، شعارا غريبا ضمن برنامجه سيطبقه في حال فوزه بالانتخابات المقرر إجراؤها، الجمعة المقبل، إذ لاقى الشعار انتقادات واسعة في صفوف المتابعين عبر ”تويتر“.

وانتشرت صورة للمرشح كريم نمازي أحد رجال الدين في إيران، تتضمن شعاراته الانتخابية ومن بينها: ”إرضاء الغريزة الجنسية للشباب بطريقة شرعية“.

ووجهت صحيفة ”جمهوري إسلامي“ الحكومية انتقادات للمرشح كريم نمازي، مبينة أن ”بعض المرشحين استخدم في برامجه وأهدافه المقبلة في حال فوزه، قضايا بعيدة عن هموم الشباب الإيراني“.

وقالت إن ”بعض المرشحين يستخدمون الابتذال بهدف الفوز بالانتخابات وبالإضافة إلى هذه الابتذال، وللأسف، فإن الشخص غير المصرح له بالدخول إلى المجلس النيابي لا يدرك صلاحيات وواجبات البرلمانيين“.

وكتب مغرد إيراني على ”تويتر“ باسم ”كارشناس خانواداه“ (خبير الأسرة)، إنه ”بدلا من البحث عن حل لمشكلة البطالة لدى شبابنا، يأتي البحث عن القضايا الجنسية“.

كما كتب مغرد باسم ”إدواردو آنيلي“، في حسابه عبر ”تويتر“، قائلا: ”وعود غريبة لأحد المرشحين !!!! وهي خلق المساحة المناسبة لإرضاء الغرائز الجنسية للشباب“، مضيفا وهو يسخر من ذلك: ”هذه هي المرحلة الثانية للثورة والبرلمان القادم“.

من جانبها، قالت المغردة والناشطة ”سمى“، في حسابها عبر تويتر، إن ”إرضاء الغريزة الجنسية للشباب، الوعد الانتخابي لأحد المرشحين للبرلمان“، مضيفة أن ”أكثر ما أفكر فيه، هذه المرة هو المشاركة بالانتخابات لنكون في حالة جيدة“.

ويحق لنحو 58 مليون إيراني من أصل 83 المشاركة بالانتخابات البرلمانية لاختيار 290 ممثلا في البرلمان.