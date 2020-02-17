في موقف نادر .. سعودي يعيد أرضا لورثتها ليستفيدوا من التثمين المرتفع

أظهر مواطن سعودي موقفا نبيلا ونادرا عندما أعاد أرضا لأصحابها بعد أيام على شرائها منهم إثر علمه أن عليها تثمينا بمبلغ كبير من وزارة النقل.

وحسب موقع ”سبق“ المحلي، فإن الشيخ بدر بن محمد السلطان الذي يقيم في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف قد أعاد أرض المزرعة لأصحابها الورثة بعد أن علم أن عليها تثمينا يقدر بتسعة ملايين ومائة وأربعة وثلاثين ألف ریال من وزارة النقل.

وقال وكيل الورثة سلطان البيالي إن لديهم مزرعة قاموا بعرضها للبيع، ورغب أحد المواطنين، وهو الشيخ بدر بن محمد السلطان، بشراء المزرعة؛ فاتفقنا معه على البيع والإفراغ له، وتم ذلك .

وأضاف أنه بعد أيام تبين للمشتري أنه يوجد تثمين لأرض المزرعة؛ فاتصل بي، وبين لنا أن المزرعة عليها تثمين وطلب أن تعود الأرض للورثة؛ ليستفيدوا من ”التثمين“، مشيرا إلى أن الموقف الذي أبداه المشتري يعد موقفا نبيلا ونادرا.