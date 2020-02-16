أم حسناء تسرق الأنظار من ابنتها الشابة.. فهل يمكنك معرفتها؟

خطفت سيدة تبلغ من العمر 43 عاما الأنظار من ابنتها الحسناء، بسبب إطلالتها المشرقة وجسدها الرياضي الرشيق، الذي منحها عمرا أصغر من عمرها الحقيقي.

وتقول الأم: إنها دائما تجعل الناس يقعون في حيرة بسبب التقارب في العمر بينها وبين ابنتها، وهو ما يجعل الأشخاص الآخرين يخطئون في معرفة من هي الأم ومن هي الابنة.

ويبلغ عمر الابنة واسمها ميلاني باركس 19 عاما، بفارق 24 عاما عن والدتها واسمها جولين دياز، التي تقيم مع ابنتها في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وقالت جولين في حديث مع شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية: ”كنت صغيرة جدا حين أنجبت ابنتي ميلاني، لذلك ليس مستحيلا أن نكون بمثابة الشقيقات“.

ويتابع الأم جولين، التي يقال إنها معلمة في مدرسة ابتدائية، أكثر من 74000 متابع على صفحتها على ”إنستغرام“.

وعزت الأم مظهرها الشاب ذلك إلى العناية المبكرة بالبشرة، وأهمها استخدام واقٍ من الشمس مشتق من فيتامين أ، مضيفة: ”نادرا ما أشرب الخمر، وأحصل على قسط كبير من الراحة، وأكل حمية صحية متوازنة“.