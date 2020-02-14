السعودية.. العثور على ”مفقودة لبن“ لين الأحمري

أعلن عضو مجلس إدارة لجنة التنمية بضاحية لبن، غرب العاصمة السعودية الرياض، الدكتور عبدالله الناهسي، عن العثور على الطالبة لين الأحمري، صباح اليوم الجمعة، مؤكدا أنها ”بصحة جيدة“، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأوضح ”الناهسي“ عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“: ”نشكر الله جل وعلا #لين_الاحمري #مفقودة_لبن… في أحضان أسرتها، تم العثور عليها وهي بصحة وسلامة“.

نشكر الله جلا وعلا #لين_الاحمري #مفقودة_لبن #مفقوده_ضاحيه_لبن #لين_مفقوده_لبن في أحضان أسرتها تم العثور عليها وهي بصحة وسلامة — د.عبدالله الناهسي (@dr_alnahsi) February 14, 2020

وقال أحد الناشطين – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – إن ”الطالبة كانت تستعد للسفر مع صديقتها، وحين علم أهل صديقتها عن نشر ذويها خبرا عن اختفائها، تواصلوا معهم وأعادوها“.

واختفت الطالبة ”الأحمري“، منذ أمس الخميس، وذلك بعد خروجها من مدرستها برفقة شقيقتها، حيث أخبرتها أنها ستتحدث قليلا مع زميلاتها، لكنها ما لبثت أن ابتعدت عنهن واختفت.

وتفاعل سعوديون مع واقعة الاختفاء، حيث تطوع العشرات للمشاركة في البحث عن الطالبة المفقودة، كما استنفرت الجهات الأمنية في ضاحية لبن، حتى العثور عليها اليوم صباحا.

وارتفعت مؤخرا معدلات حوادث الاختفاء في السعودية، وسط مطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية، لمنع حدوثها.

وأثارت قضية العثور على شابين قبل عدة أيام، بعد اختفائهما 20 عاما، إثر اختطافهما من مستشفى ولادة، الرأي العام السعودي، حيث تعد واحدة من أغرب حوادث الاختفاء والاختطاف التي عرفتها المملكة.