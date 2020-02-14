لين الأحمري.. استنفار أمني في السعودية للبحث عن ”مفقودة لبن“

تفاعل سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع واقعة اختفاء غامضة لطالبة تدعى لين، أمس الخميس، بعد خروجها من مدرستها.

ووفق معلومات أوردها شقيق المفقودة لين، لصحيفة ”سبق“ المحلية، فإن ”الفتاة تبلغ 14 عاما وخرجت من مدرستها في حي ضاحية لبن في العاصمة الرياض، والتي تدرس فيها مع شقيقتها الأخرى، واختفت بموعد خروج الطالبات في الـ12 ظهرا“.

وقال إن شقيقته لين ”أبلغت شقيقته الأخرى أنها ستتحدث قليلا مع زميلاتها، في الوقت الذي كانت فيه والدتهما في الانتظار قرب المدرسة، لكن لين ما لبثت أن ابتعدت عن زميلاتها واختفت“.

وأكد شقيق ”مفقودة لبن“ أن أخته منقبة لكنها ترتدي نظارة طبية بسبب معاناتها من قصر النظر.

وإثر الحادثة، أعلنت الأجهزة الأمنية حالة استنفار بحثا عن الطالبة، التي رصدتها كاميرات المراقبة وهي تسير مبتعدة عن زميلاتها بمفردها، ثم تختفي دون أثر، كما شارك عشرات المتطوعين في البحث عن الطالبة.

#لين_مفقوده_لبن مجموعة من المتطوعين يشاركون في البحث عن مفقودة لبن اسأل الله أن يردها لوالديها سالمة .. الله يبيض وجيهكم pic.twitter.com/68kMcvw80S — القرم حمد بن عايض (@hyshaki) February 13, 2020

بدورهم، تداول ناشطون عبر هاشتاغ #لين_مفقوده_لبن في موقع التواصل ”تويتر“، الواقعة، وقال عضو مجلس إدارة لجنة التنمية بضاحية لبن، غرب الرياض، الدكتور عبدالله الناهسي، إن الطالبة لين عبدالرحمن الأحمري، اختفت عقب خروجها من مدرستها، حيث شوهدت آخر مرة في كاميرا رصدتها وهي تتجه إلى شارع الطائف.

#عاجل

نرجوا من كافة #أهالي_ضاحية_لبن وعام فرق التطوع وأهل النخوة البحث معنا عن المفقوده

لين عبدالرحمن الاحمري

العمر: ١٤

اختفت عند خروجها من مدرسة متوسطة ٢١١ بعد الظهر الواقعة خلف سوق شهد بشارع تبوك تعاني من ضعف بالبصر وتلبس نظارات عليها مريول المدرسة

جوال اخوها نواف

0564182551 pic.twitter.com/rUa1fEtwT2 — د.عبدالله الناهسي (@dr_alnahsi) February 13, 2020

أحدث مقطع زودنا به أحد المواطنين من كميرا منزله امس الساعة الثانية ظهراً تتجه نحو شارع الطائف #لين_مفقودة_لبن #لين_الاحمري pic.twitter.com/aeO7OQ2fe7 — د.عبدالله الناهسي (@dr_alnahsi) February 14, 2020

كما قال متطوعون إن كاميرا مراقبة لإحدى المغاسل، رصدت الفتاة وهي تتوجه لمدخل الحي الذي تسكن فيه.

#لين_مفقوده_لبن مقطع جديد من كاميرات مغاسل عطاالله وفيه البنت تتوجه لمدخل الحاره وبنروح هناك نكمل بحث وياربب pic.twitter.com/60wYgQdQM1 — • (@sul_zah) February 14, 2020

وارتفعت مؤخرا معدلات حوادث الاختفاء في السعودية، وسط مطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية، لمنع حدوثها.

وأثارت قضية العثور على شابين قبل عدة أيام، بعد اختفائهما 20 عاما، إثر اختطافهما من مستشفى ولادة، الرأي العام السعودي، حيث تعد واحدة من أغرب حوادث الاختفاء والاختطاف التي عرفتها المملكة.