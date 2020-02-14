 لين الأحمري.. استنفار أمني في السعودية للبحث عن ”مفقودة لبن“ – إرم نيوز‬‎

لين الأحمري.. استنفار أمني في السعودية للبحث عن ”مفقودة لبن“

لين الأحمري.. استنفار أمني في السعودية للبحث عن ”مفقودة لبن“

المصدر: إرم نيوز

تفاعل سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع واقعة اختفاء غامضة لطالبة تدعى لين، أمس الخميس، بعد خروجها من مدرستها.

ووفق معلومات أوردها شقيق المفقودة لين، لصحيفة ”سبق“ المحلية، فإن ”الفتاة تبلغ 14 عاما وخرجت من مدرستها في حي ضاحية لبن في العاصمة الرياض، والتي تدرس فيها مع شقيقتها الأخرى، واختفت بموعد خروج الطالبات في الـ12 ظهرا“.

وقال إن شقيقته لين ”أبلغت شقيقته الأخرى أنها ستتحدث قليلا مع زميلاتها، في الوقت الذي كانت فيه والدتهما في الانتظار قرب المدرسة، لكن لين ما لبثت أن ابتعدت عن زميلاتها واختفت“.

وأكد شقيق ”مفقودة لبن“ أن أخته منقبة لكنها ترتدي نظارة طبية بسبب معاناتها من قصر النظر.

وإثر الحادثة، أعلنت الأجهزة الأمنية حالة استنفار بحثا عن الطالبة، التي رصدتها كاميرات المراقبة وهي تسير مبتعدة عن زميلاتها بمفردها، ثم تختفي دون أثر، كما شارك عشرات المتطوعين في البحث عن الطالبة.

بدورهم، تداول ناشطون عبر هاشتاغ #لين_مفقوده_لبن في موقع التواصل ”تويتر“، الواقعة، وقال عضو مجلس إدارة لجنة التنمية بضاحية لبن، غرب الرياض، الدكتور عبدالله الناهسي، إن الطالبة لين عبدالرحمن الأحمري، اختفت عقب خروجها من مدرستها، حيث شوهدت آخر مرة في كاميرا رصدتها وهي تتجه إلى شارع الطائف.

كما قال متطوعون إن كاميرا مراقبة لإحدى المغاسل، رصدت الفتاة وهي تتوجه لمدخل الحي الذي تسكن فيه.

وارتفعت مؤخرا معدلات حوادث الاختفاء في السعودية، وسط مطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية، لمنع حدوثها.

وأثارت قضية العثور على شابين قبل عدة أيام، بعد اختفائهما 20 عاما، إثر اختطافهما من مستشفى ولادة، الرأي العام السعودي، حيث تعد واحدة من أغرب حوادث الاختفاء والاختطاف التي عرفتها المملكة.

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