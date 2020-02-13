”هندي يعذب قطة“ بالمدينة المنورة يثير غضب سعوديين (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لشخص وهو يقوم بأذية قطة بطريقة مروعة، غضبا بين ناشطين.

وأظهر المقطع المتداول شخصا يسيطر على قطة بيضاء بإمساك أطرافها، ثم يعمد إلى صفعها على وجهها بضع مرات، بينما كان شخص آخر يوثق ذلك.

وقالت ناشطة تدعى سارة الشهري عبر موقع التواصل ”تويتر“ إن ”الشاب المعنف هندي الجنسية ويدعى محمد رفيق وقد حذف الفيديو من برنامج (تيك توك) ولديه 5 قطط اعتاد تعذيبها، كما لديه قطة بيضاء أنثى اعتاد تصويرها وهو يقوم بتعنيفها عن طريق صفعها والضغط على بطنها“، مؤكدة أنه من سكان المدينة المنورة.

هذا الحقير الهندي برفق حسابه اسفل الفديو حذف الفديو ذا من تيك توك عنده قطه بيضاء انثى وكل فتره يصورها ويصفقها ولا يضغط على قلبها وبطنها المريض المختل وعايش بالمدينة المنورة

pic.twitter.com/yQSqKC79Jk — سارا الشهري ???? ♀⃤ (@__purplesoul__) February 9, 2020

وطالب ناشطون عبر هاشتاغ #نطالب_بالقبض_على_معنف_قطط_المدينة في موقع التواصل ”تويتر“ الأجهزة الأمنية بالتدخل في القضية، ومعاقبة الهندي بأقصى عقوبة، نظير سلوكه العنيف. كما عمد عدد منهم إلى الإبلاغ عنه عبر منصات مواقع التواصل، أملا في تنبيه الجهات المعنية إليه.

وهاجمه مغرد يدعى ”محمد“: ”بعض المختلين أمثال هذا بالفعل يلقى نفسه في تعذيب القطط (كبداية) لاسباب منها انه يبغا الانتباه الي يجيه من الي يعارض او يتأثر، وبالطبع بداية تكون نزعة سادية احتمال كبير تؤدي لقتل انسان مثل ماشفنا في الفيلم الوثائقي الي ف نتفلكس“.

#نطالب_بالقبض_على_معنف_قطط_المدينه بعض المختلين امثال هذا بالفعل يلقى نفسه في تعذيب القطط (كبداية) لاسباب منها انه يبغا الانتباه الي يجيه من الي يعارض او يتأثر، وبالطبع بداية تكون نزعة سادية احتمال كبير تأدي لقتل انسان مثل ماشفنا في الفلم الوثائقي الي ف نتفلكس: pic.twitter.com/LNEZCte9g8 — ???????????????????????????????? (@FLYGODx) February 12, 2020

وانتقده ”شادي“: ”الله يكسرر يده ويد اي احد يتطاول على الحيوانات وان شاء الله الحكومه مراح تخليه واقسم بالله شي يقهر الين متى هاذي الاشكال راح نشوفه“.

الله يكسرر يده ويد اي احد يتطاول على الحيوانات وان شاء الله الحكومه مراح تخليه واقسم بالله شي يقهر الين متى هاذي الاشكال راح نشوفها ???????????????????????????????????????????? #نطالب_بالقبض_على_معنف_قطط_المدينه — shadi (@322Sh) February 12, 2020

وطالب ”سيف المطيري“ بمحاسبة المعنف، مبديا رغبته في تبني القطط: ”نبغا التطورات ولازم يتحاسب. انا جاهز اتبناهم كلهم الخمسه هي وعيالها اتمنى أهل المدينة يشوف الوضع“.

#نطالب_بالقبض_على_معنف_قطط_المدينه

نبغا التطورات ولازم يتحاسب.

انا جاهز اتبناهم كلهم الخمسه هي وعيالها اتمنى أهل المدينة يشوف الوضع — سيف المطيري ???????? (@x9sayf) February 11, 2020

ولم يرد أي تعليق من قبل الجهات الرسمية على الواقعة إلى حد اللحظة، كما لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.