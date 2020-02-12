محكمة إماراتية ترفض التحفظ على يخت الملياردير الروسي الفاخر

رفضت محكمة استئناف في دبي أمرًا بالتحفظ على يخت فاخر مملوك لملياردير روسي يقع في قلب واحدة من أعلى نزاعات الطلاق تكلفة في العالم، وذلك وفقًا لنسخة من الحكم النهائي اطلعت عليها رويترز.

ولم يتضح بعد ما إذا كان اليخت ”إم.في لونا“ البالغ سعره 436 مليون دولار والذي تحفظت عليه السلطات في عام 2018 سيتمكن من مغادرة دبي، بعد رفض طلب محكمة بريطانية بالتحفظ عليه في الخامس من شباط/ فبراير.

وكانت المحكمة العليا في لندن أمرت في عام 2016 قطب النفط والغاز الروسي فرهاد أحمدوف بدفع نحو 40% من ثروته لزوجته السابقة تاتيانا أحمدوفا، في واحدة من أكبر تسويات الطلاق تكلفة في تاريخ القضاء.

وأحجم أحمدوف عن دفع قيمة التسوية التي بلغت 453 مليون جنيه إسترليني (588 مليون دولار)، وأصدرت المحكمة البريطانية أمرا بتجميد أصول الملياردير الروسي تم بموجبه التحفظ على اليخت في دبي.

وقال متحدث باسم تاتيانا، التي تسعى لتنفيذ أمر التجميد: إن أمرا قضائيا من جزر مارشال يمنع اليخت من الإبحار.

ولا يزال اليخت راسيا في دبي، اليوم الأربعاء، وفقًا لبيانات ريفينيتيف لرصد السفن.

ويتكون اليخت، الذي بُني في الأصل للملياردير الروسي رومان إبراموفيتش قبل أن يشتريه أحمدوف في عام 2014، من تسعة طوابق على الأقل، وغرف تسع لطاقم من 50 فردًا ومهبطين لطائرات هليكوبتر ومسبح ضخم.