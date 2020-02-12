 حملة تضامن مع بقال سعودي تمنحه عروضا مجانية ومغرية كثيرة.. تعرف إلى قصته – إرم نيوز‬‎

حملة تضامن مع بقال سعودي تمنحه عروضا مجانية ومغرية كثيرة.. تعرف إلى قصته

حملة تضامن مع بقال سعودي تمنحه عروضا مجانية ومغرية كثيرة.. تعرف إلى قصته

المصدر: إرم نيوز

انهالت عروض تجارية مغرية، كثير منها مجاني بالكامل، على بقال سعودي مسن بعدما ظهر في مقطع فيديو، وهو يشتكي من قلة البضائع في محله الجديد لعدم ثقة الشركات الموردة به.

ووجد الفيديو في بادئ الأمر تداولا لافتا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشره كثير من المشاهير السعوديين، وحثوا الشركات المحلية على دعم البقال الذي يقول إن الصعوبات التي يواجهها ترتبط بكونه سعوديا في قطاع يهيمن عليه الوافدون الأجانب.

ووجدت شكوى الرجل استجابة لافتة من قبل العديد من الشركات التي قرر بعضها تقديم بضائع مجانية له، فيما تعهدت أخرى بتزويده بالبضائع مع تسهيلات بالدفع الآجل، وقالت إحدى الشركات إنها ستدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمحل لمدة عام كامل.

ويجد السعوديون الذي يدخلون قطاعات جديدة في سوق العمل كانت حكرا على الوافدين الأجانب في الماضي، دعما لافتا من مواطنيهم مع تغير نظرة المجتمع للعمل في ظل تزايد نسبة البطالة وقلة الوظائف الحكومية.

ويهيمن الوافدون الأجانب على قطاع البقالات الذي ينفر منه كثير من السعوديين بسبب نظرة المجتمع الدونية للعاملين فيه، لكن تلك النظرة بدأت بالتغير مع دخول السعوديين بالفعل في كثير من القطاعات التي تجنبوا العمل فيها في الماضي.

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