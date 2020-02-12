حملة تضامن مع بقال سعودي تمنحه عروضا مجانية ومغرية كثيرة.. تعرف إلى قصته

انهالت عروض تجارية مغرية، كثير منها مجاني بالكامل، على بقال سعودي مسن بعدما ظهر في مقطع فيديو، وهو يشتكي من قلة البضائع في محله الجديد لعدم ثقة الشركات الموردة به.

ووجد الفيديو في بادئ الأمر تداولا لافتا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشره كثير من المشاهير السعوديين، وحثوا الشركات المحلية على دعم البقال الذي يقول إن الصعوبات التي يواجهها ترتبط بكونه سعوديا في قطاع يهيمن عليه الوافدون الأجانب.

كيف ممكن نخدم العم ابو سلمان؟

ايش الجهات اللي ممكن تدعمه ببضائع بالآجل ؟@naifco

pic.twitter.com/7M9GV4Dr2d — بسام فتيني (@bassam4071) February 11, 2020

ووجدت شكوى الرجل استجابة لافتة من قبل العديد من الشركات التي قرر بعضها تقديم بضائع مجانية له، فيما تعهدت أخرى بتزويده بالبضائع مع تسهيلات بالدفع الآجل، وقالت إحدى الشركات إنها ستدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمحل لمدة عام كامل.

شركه مياه ماي بيور تقدم للعم ابو سليمان مياه ماي بيور بالاجل ..

لا ويبشر اول فاتوره مجاناً

يستاهل العم ابو سليمان .. ???? — مياه ماي بيور| My Pure Water (@mypuresa) February 11, 2020

نحن مركز احمد نتكفل في تسديد فواتير الكهرباء لمدة سنة كاملة — مركز احمد لصيانة السيارات ???? (@wE1wPwQTn181VaN) February 11, 2020

عزيزي نايف. نحن مصنع دوم للحلويات . اول فاتوره من جميع منتجاتنا مجانا . والثانية اجل وبسعر التكلفة . ويعطيكم العافية على جهودكم — عبدالاله الخريجي (@ankr156) February 11, 2020

ويجد السعوديون الذي يدخلون قطاعات جديدة في سوق العمل كانت حكرا على الوافدين الأجانب في الماضي، دعما لافتا من مواطنيهم مع تغير نظرة المجتمع للعمل في ظل تزايد نسبة البطالة وقلة الوظائف الحكومية.

ويهيمن الوافدون الأجانب على قطاع البقالات الذي ينفر منه كثير من السعوديين بسبب نظرة المجتمع الدونية للعاملين فيه، لكن تلك النظرة بدأت بالتغير مع دخول السعوديين بالفعل في كثير من القطاعات التي تجنبوا العمل فيها في الماضي.