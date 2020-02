”فيديو كليب“ في مسجد تاريخي يثير غضب العمانيين (فيديو)

View this post on Instagram

فيديو كليب "رومانسي" داخل أحد المساجد التاريخية في #سلطنة_عمان.. يثير غضب العمانيين مقطع فيديو متداول على مواقع الإنترنت، لشاب وفتاة من الجنسية الآسيوية، ظهرا بمشاهد "رومانسية" في فيديو "كليب" من إنتاجهما، حيث قاما بتصويره داخل أحد المساجد التاريخية في #سلطنة_عمان، الأمر الذي أثار غضب العمانيين.