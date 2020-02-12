 ”فيديو كليب“ في مسجد تاريخي يثير غضب العمانيين (فيديو) – إرم نيوز‬‎

”فيديو كليب“ في مسجد تاريخي يثير غضب العمانيين (فيديو)

”فيديو كليب“ في مسجد تاريخي يثير غضب العمانيين (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، مقطع فيديو لشاب وفتاة وهما يمثلان ”فيديو كليب“ في مسجد تاريخي بالسلطنة، ما أثار جدلا واسعا، وسط مطالب بمحاسبتهما، والاهتمام بالمعالم التاريخية المهملة.

ويُظهر الفيديو قيام شاب وفتاة، لم يكشف عن هويتهما، بتمثيل فيديو كليب لأغنية هندية، في مسجد الشرع ببلدة تنوف في ولاية نزوى.

وغرد ناشط يدعى ”سعيد الشامسي“ معلقا على الفيديو: ”هذه إساءة كبيرة لهذا المعلم التاريخي #مسجد_الشرع ببلدة تنوف في نزوى. هل تعلمون أن في هذا المسجد سنة 1331 هجرية تمت مبايعة سالم بن راشد الخروصي إماما لعمان“.

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فيديو كليب "رومانسي" داخل أحد المساجد التاريخية في #سلطنة_عمان.. يثير غضب العمانيين مقطع فيديو متداول على مواقع الإنترنت، لشاب وفتاة من الجنسية الآسيوية، ظهرا بمشاهد "رومانسية" في فيديو "كليب" من إنتاجهما، حيث قاما بتصويره داخل أحد المساجد التاريخية في #سلطنة_عمان، الأمر الذي أثار غضب العمانيين. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #عمان #غناء #كليب #اغاني #فيديو #فيديوهات #ترند #oman #india #video #trend #news

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وقال نشطاء إن إهمال هذه المعالم ”فتح الباب لمثل هذه الإساءات“، مطالبين بمحاسبة المسيئين.

وقال مغرد يدعى مصطفى الشاعر: ”للأسف، معالمنا لا تلقى الاهتمام المطلوب، في حين يصلنا الملايين لمشاهدة معالم عمان التاريخية لا نجد ذات الشغف تجاهها من أبناء البلد أنفسهم رغم أنهم قد يسافرون لمشاهدة ما هو أقل منها. نحتاج إلى ترويج واستثمار حقيقي لمثل هذه المعالم حتى لا تتكرر مثل هذه الإساءات بحقها“.

وتابع مغرد آخر يدعى ”مسلم المتني“ قائلا: ”ويش هالمسخرة!! هذه أماكن عبادة وطهارة ولها مكانة خاصة في ذاكرة العمانيين وتاريخهم وينبغي احترامها!!“.

وطالب سالم الشيدي بمعاقبة الشابين بقوله: ”نتمنى من جهات الاختصاص أخذ الإجراءات القانونية في مثل هذا التصرف من أجل الحفاظ على قدسية بيوت الله“.

وأيده أبو سلطان السلطاني: ”إساءة للمعلم الديني بعمان، إساءة للمعلم التراثي بعمان.. يجب أن تقف الجهات المعنية موقف المحاسب والمجازي لأمثال هذه العينات“.

لكن مغردة تدعى ”سهير“ رأت أن الفيديو روّج للمعلم: ”كل ما اشوف المقطع اضحك يعني ترا المكان مهجور.. شو عرفهم هم جالسين يطلعوا مواهبهم طيب اعتبروه إعلان مجاني للمعلم التاريخي“.

ونفى ناشطون أن يكون المعلم مهجورا، مؤكدين أن الدولة أعادت ترميمه، كما تقام فيه الصلوات.

ولا يمكن التأكد من توقيت تصوير الفيديو، كما لم تعلق الجهات الرسمية على الواقعة وملابساتها إلى الآن.

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