”فيديو كليب“ في مسجد تاريخي يثير غضب العمانيين (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، مقطع فيديو لشاب وفتاة وهما يمثلان ”فيديو كليب“ في مسجد تاريخي بالسلطنة، ما أثار جدلا واسعا، وسط مطالب بمحاسبتهما، والاهتمام بالمعالم التاريخية المهملة.

ويُظهر الفيديو قيام شاب وفتاة، لم يكشف عن هويتهما، بتمثيل فيديو كليب لأغنية هندية، في مسجد الشرع ببلدة تنوف في ولاية نزوى.

وغرد ناشط يدعى ”سعيد الشامسي“ معلقا على الفيديو: ”هذه إساءة كبيرة لهذا المعلم التاريخي #مسجد_الشرع ببلدة تنوف في نزوى. هل تعلمون أن في هذا المسجد سنة 1331 هجرية تمت مبايعة سالم بن راشد الخروصي إماما لعمان“.

المكان مهجور فلا يفرق اذا دخلها مسلم أو كتابي أو كافر

العتب على الجهات المعنية في إهمال المعالم الأثرية وهي ليست مقصورة على هذه.. ف حارات وبلدان تراثية أصبحت مسكناً للأشباح ???? — Dr.Mohammed Al-Shukaili (@dr00shukaili) February 10, 2020

وقال نشطاء إن إهمال هذه المعالم ”فتح الباب لمثل هذه الإساءات“، مطالبين بمحاسبة المسيئين.

وقال مغرد يدعى مصطفى الشاعر: ”للأسف، معالمنا لا تلقى الاهتمام المطلوب، في حين يصلنا الملايين لمشاهدة معالم عمان التاريخية لا نجد ذات الشغف تجاهها من أبناء البلد أنفسهم رغم أنهم قد يسافرون لمشاهدة ما هو أقل منها. نحتاج إلى ترويج واستثمار حقيقي لمثل هذه المعالم حتى لا تتكرر مثل هذه الإساءات بحقها“.

للاسف معالمنا التاريخية لا تلقى الاهتمام المطلوب، في حين يصلنا الملايين لمشاهدة معالم عمان التاريخية لا نجد ذات الشغف اتجاهها من ابناء البلد انفسهم رغم انهم قد يسافرون لمشاهدة ما هو اقل منها، نحتاج الى ترويج واستثمار حقيقي لمثل هذه المعالم حتى لا تتكرر مثل هذه الإساءات بحقها. — مصطفى الشاعر???????? (@Mustafa_549) February 10, 2020

وتابع مغرد آخر يدعى ”مسلم المتني“ قائلا: ”ويش هالمسخرة!! هذه أماكن عبادة وطهارة ولها مكانة خاصة في ذاكرة العمانيين وتاريخهم وينبغي احترامها!!“.

ويش هالمسخره !!

هذه أماكن عباده وطهاره ولها مكانة خاصة في ذاكرة العمانيين وتاريخم وينبغي احترامها !! — Musallam Almatani (@AsheqOman2) February 10, 2020

وطالب سالم الشيدي بمعاقبة الشابين بقوله: ”نتمنى من جهات الاختصاص أخذ الإجراءات القانونية في مثل هذا التصرف من أجل الحفاظ على قدسية بيوت الله“.

وأيده أبو سلطان السلطاني: ”إساءة للمعلم الديني بعمان، إساءة للمعلم التراثي بعمان.. يجب أن تقف الجهات المعنية موقف المحاسب والمجازي لأمثال هذه العينات“.

لكن مغردة تدعى ”سهير“ رأت أن الفيديو روّج للمعلم: ”كل ما اشوف المقطع اضحك يعني ترا المكان مهجور.. شو عرفهم هم جالسين يطلعوا مواهبهم طيب اعتبروه إعلان مجاني للمعلم التاريخي“.

ونفى ناشطون أن يكون المعلم مهجورا، مؤكدين أن الدولة أعادت ترميمه، كما تقام فيه الصلوات.

المسجد ليس مهجور بل تم ترميمه وأصبحت تقام فيه الصلوات — زاهر الفرقاني (@zalforqani) February 10, 2020

ولا يمكن التأكد من توقيت تصوير الفيديو، كما لم تعلق الجهات الرسمية على الواقعة وملابساتها إلى الآن.