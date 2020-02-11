أكبر معمرة في أوروبا الفرنسية ”لوسيل راندون“ تحتفل بعيد ميلادها الـ 116‎

احتفلت اليوم الثلاثاء؛ الفرنسية ”لوسيل راندون“ المعروفة بالأخت ”أندريه“ بعيد ميلادها الـ 116، وهي أكبر معمرة في فرنسا والقارة الأوروبية حاليا.

الراهبة المقيمة بدار العجزة ”سانت كاترين“ في مدينة ”تولون“، تلقت زيارة عمدة البلدية ”هوبير فالكو“ الذي احتفل معها بالمناسبة حسب الصحافة الفرنسية، إضافة إلى 30 من الضيوف ومجموعة من الأطفال حضروا خصيصا ليغنوا لها.

وفي حديثها مع إذاعة ”اوروبا1″، قالت إنه ”لا يوجد سر لطول عمرها وأنها كادت تموت 3 مرات“، لكنها أكدت أنها كانت تعمل بجد طول حياتها، وهي حاليا تصلي أغلب الوقت ولا تأكل كثيرا، غير أنها تحب الشوكولاتة.

وعند سؤالها عما يمكن أن تتمناه في يوم عيد ميلادها ، قالت ”أن يدعوني الرب إليه“.

و الأخت ”أندريه“ من مواليد 11 فبراير/شباط 1904 في منطقة ”أليس“ جنوب فرنسا، وحصلت على اللقب بعد وفاة الايطالية ”ماريا جيوسيبا روبيتشي“ السنة الماضية، بعد بلوغها 116 عاما و90 يوما.

وكانت هذه الأخيرة قد صرحت قبل وفاتها، إلى أن السر في بلوغها هذا العمر، هو إيمانها بالله واتباعها نظاما غذائيا صحيا، كما أنها لم تدخن أبدا أو تتناول الكحول.

وتتربع على عرش المعمرين في العالم حاليا اليابانية ”كاني تاناكا“ المزداة في 2 فبراير / شباط 1903، وتعيش في دار للعجزة بمدينة ”فوكوكا“.