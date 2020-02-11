توقعات كويتية رسمية بقرب رفع الحظر الشامل عن العمالة الفلبينية

رجح مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير الكويتي علي السعيد، أن يكون هناك رفع للحظر الشامل عن العمالة الفلبينية، بعد فرضه منذ قرابة شهر، والسماح لها بالعودة إلى العمل في الكويت مجددا

واشار المسؤول الكويتي إلى وعد من وزير العمل الفلبيني برفع الحظر بعد إطلاعه على الإجراءات الشفافة والقانونية في قضية مقتل العاملة الفلبينية وغيرها من القضايا.

وأشار السفير السعيد إلى الأجواء الإيجابية التي رافقت الاجتماع مع الجانب الفلبيني بخصوص العمالة المنزلية، مبينا أنه تم التوقيع خلال الاجتماع على محضر تفاهم بين البلدين.

وتسببت وفاة الخادمة فيلافيند بعودة التوتر في العلاقات بين الكويت والفلبين، نتج عنه فرض الفلبين حظرا شاملا على إرسال عمالتها إلى الكويت في الـ15 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، مؤكدة أن رفعه مرتبط بتنفيذ اتفاقية العمالة بينهما، وضمان العدالة في قضية وفاة الخادمة.

ووقع البلدان في الـ3 من شهر شباط/فبراير الجاري مذكرة تفاهم خاصة بالعمالة المنزلية، عقب اجتماعات عقدها مسؤولون من الطرفين في الكويت، للوصول إلى حل لقضية العمالة.

وذكر تقرير إخباري لصحيفة ”القبس“ المحلية يوم أمس الإثنين، أن الحلول الجذرية لأزمة العمالة الفلبينية باتت قريبة جدا، ومن المتوقع وصول وفد فلبيني رفيع المستوى إلى البلاد خلال الشهر الجاري لاستكمال إجراءات اللجنة المشتركة والتوقيع على العقد الموحد بعد الانتهاء من التعديلات التي كانت مطلوبة من الطرفين.

وأوضح التقرير أنه تم استثناء العمالة الفلبينية التي تحمل شهادة عمالة خارجية مسجلة قبل تاريخ 16 كانون الثاني/ يناير الماضي من الحظر والسماح، لهم بالسفر إلى الكويت مجددا ومن ضمنهم العمالة المنزلية.