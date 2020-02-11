السعودية.. تفاصيل مثيرة حول صاحب مقطع ”كيف أربي بناتي“

تكشفت معلومات وتفاصيل جديدة بشأن صاحب مقطع شهير تم تصويره قبل أيام من قبل شخص اشتكى من وجود بار بجوار منزله، اشتهر إعلامياً في السعودية بمقطع ”كيف أربي بناتي؟“.

ونشر الإعلامي السعودي عبدالله البرقاوي نائب رئيس تحرير صحيفة ”سبق“، معلومات مثيرة بشأن صاحب المقطع وحقيقة تصوير الفيديو في تلك المنطقة.

وكان أحد الأشخاص قد صور ونشر مقطعا احتج فيه على وجود مطعم في منطقته، تخرج منه أصوات صاخبة – متسائلاً: ”كيف أربي بناتي في مثل هذا المكان“، ما تسبب بغضب واسع بين ناشطين، دفع أمير منطقة مكة خالد الفيصل بتوجيه أمر لإغلاق المطعم، الموجود في محافظة جدة، وإحالة مالكه للجهات المختصة.

لكن السعودي – الذي ادعى أن لديه عائلة في المقطع الشهير- تبين كذب ادعائه، وفقا لما أفاد به البرقاوي، حيث قال: ”تتذكرون اللي صور مقطع كيف أربي بناتي؟! اتضح بانه : أعزب يسكن بمفرده في موقع خلاف الموقع الذي ذكره بالمقطع وهو من ارباب السوابق قضايا مخدرات! عموماً: المطعم تم اغلاقه وأحيل مالكه للجهات المختصة“.