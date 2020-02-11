استغاثة سعودي تدفع ”العمل“ للتحقيق في شكواه ضد مديره الوافد (فيديو)

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، إنها فتحت تحقيقا بواقعة ظهور موظف عبر مقطع متداول وهو يشكو مديره، الذي هدده بالفصل.

وأوضحت ”العمل“ في تغريدتها: ”إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لتظلم موظف من إحدى الشركات، توضح الوزارة أنه تم الوقوف على الحالة من قبل إدارة التفتيش وجار التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة“.

إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لتظلم موظف من إحدى الشركات، توضح الوزارة أنه تم الوقوف على الحالة من قبل إدارة التفتيش وجاري التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة. pic.twitter.com/0Rd4YuFeuO — وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) February 10, 2020

وبدأت القصة عندما نشر موظف سعودي يدعى عماد، مقطع فيديو من داخل الشركة التي يعمل فيها، وبدا أنه يبكي بينما يشرح وضعه في الشركة مع مديره الذي ظهر في الفيديو أيضا ويدعى عبدالمجيد.

ويقول الموظف السعودي، إن مديره وهو وافد عربي، وجه له إنذارين وينوي فصله من العمل الذي أمضى فيه 6 سنوات ويعيل براتبه عائلته.

ووجد الفيديو تداولا لافتا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، فيما تحول الوسم ”#مظلوم_شركه_ميد“ في موقع تويتر لعنوان حملة للدعم والتضامن مع الموظف عماد، كما عرضت شركات سعودية على الموظف فرص عمل بدل وظيفته.