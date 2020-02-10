ناشطة سعودية تثير الجدل بالحديث عن إنشاء ”بارات“ في مكة (فيديو)

أثارت الناشطة السعودية شما سلطان، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ عن إنشاء ”بارات“ في مكة المكرمة.

وقالت الناشطة المثيرة للجدل بالفيديو الذي تناقله العديد من رواد التواصل الاجتماعي، إن السعودية حرة حتى في إنشاء ”بارات“ في مكة والمدينة، مؤكدة أنه لا يحق لأحد التدخل في شؤون المملكة.

وأوضحت سلطان أنه ليس لأحد الحق في الحديث عن الطفرة التي تشهدها المملكة، وأن للوافدين في الممكلة الحق فقط بزيارة بيت الله الحرام، أما ما يحدث خارجه لا علاقة لهم به.

مواطنة سعودية : مالكم شغل لو نفتح بارات في مكة والمدينة ، إحنا أحرار تم النشر بواسطة ‏‎Atef Alnuami‎‏ في الاثنين، ١٠ فبراير ٢٠٢٠

وفتحت تلك التصريحات بابًا من الانتقادات ضدها خاصة أن السعودية من أكثر دول الخليج محافظة وبها يوجد الحرم المكي، حيث تناقل المقطع كثير من رواد التواصل الاجتماعي.