شاب غامض يثير غضب السعوديين بمقطع إطلاق نار دموي‎

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو مريبا ومرعبا في ذات الوقت، لشخص مجهول الهوية، بدا في وضعية غريبة أشبه بأفلام الرعب، خاصة مع ما أحاط به من دماء.

وأخفى بطل المقطع الغريب هويته وراء قناع وزي بعلم الولايات المتحدة، وكان جالسا على مقدمة مركبة رباعية الدفع، في مكان مغلق، وقد قام بفتح بابها باستخدام الشريط الشهير الذي تستخدمه الجهات الأمنية في تحديد مواقع الجرائم.

وفجأة ودون سابق إنذار، تناول الشخص المجهول سلاحا رشاشا من جانبه وأطلق النار بكثافة في سقف المكان؛ ما أدى إلى ترهيب الأسد الذي كان إلى جواره.

وكان اللافت للنظر وجود بقع من الدماء، لم يتضح مصدرها، وسط جدل بين ناشطين وتشكيك، حيث أكدوا أن الدم عبارة عن مادة صناعية، في حين قال آخرون إنه ربما ”لفريسة التهمها الأسد“، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذا المشهد الدموي.

وقال مغرد يدعى عبدالله: ”هذا لازم يتم القبض عليه وإعادة تربيته من جديد أقل شي 12 سنة، الله يعوض تعب أهله“.

هذا لازم يتم القبض عليه وإعادة تربيته من جديد اقل شي ١٢ سنه الله يعوض تعب اهله — عبدالله (@AbdullahAxaz) February 10, 2020

وقالت مغردة تدعى ليلى: ”يعجبني اللي يسوي بطل وثاني يوم مكلبشينه، يا رب بكره ترند جابوه الرياجيل“.

يعجبنى اللى يسوى بطل وثانى يوم مكلبشينه

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يارب بكره ترند جابوه الرياجيل. — Laila (@Laila73671339) February 10, 2020

ولم يتضح أين ومتى تم تصوير المقطع، فيما لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله.