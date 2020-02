شاب غامض يثير غضب السعوديين بمقطع إطلاق نار دموي‎

View this post on Instagram

في مشهد درامي مثير للريبة، شاب يطلق النار من رشاش أثناء جلوسه على سيارة من نوع "مرسيدس" ملطخة بالدماء وبجواره لبوة، داخل أحد المنازل في السعودية. . . يظهر المقطع المصور، وكأنه مشهد مقتبس من أحد أفلام الرعب الهوليوودية، شابا يرتدي العلم الأمريكي، يطلق أعيرة نارية بشكل كثيف، وهو جالس على سيارة فارهة من نوع "مرسيدس" وعليها آثار الدماء، وبجواره لبوة أيضا، فيما استعرض الشاب في اللقطات الأخرى محتويات السيارة التي ضمت أسلحة نارية متعددة.