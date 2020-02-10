قاسم سليماني في أوراق امتحان مدرسة لبنانية (صورة)

خصصت إحدى المدارس اللبنانية التابعة لحزب الله، القائد الإيراني السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، موضوعا لامتحان مدرسي عمّمت فيه على الطلاب ورقة تتضمن أسئلة خاصة بالرجل الراحل.

وجاء في ورقة المسابقة التي أجرتها ”مدارس المهدي ”، والتي يبدو أنها مرفقة بشريط صوتي، أسئلة تتوسع في ”فضائل“سليماني، كما يراها حزب الله اللبناني.

وجاء في نصوص الأسئلة التي أثارت غضب اللبنانيين: ”من المقصود بعابر الأوطان؟“، وسؤال عن مكان مولد سليماني، وآخر عن توقيت مقتله في الغارة الأمريكية.

وطلب الأستاذ من الطلبة في ورقة الامتحان، تحديد صفتين لسليماني، مع إبداء رأي الطالب الشخصي، وختمت الأسئلة بطلب ملء فراغين يعطيان فرصة للإشادة بالجنرال الإيراني.