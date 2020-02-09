تقرير إحصائي: 8 ملايين ونصف بريطاني وقعوا ضحية للتحرش الجنسي في طفولتهم

أظهر تقرير إحصائي حديث، أن خمس البريطانيين وقعوا ضحية للتحرش الجنسي عندما كانوا في مرحلة الطفولة.

ورصد التقرير، الذي نشره مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، أن واحدًا من بين كل 5 أشخاص أعمارهم بين 18 و74 عاما حاليا، تعرضوا لأحد أنواع التحرش الجنسي في طفولتهم، حيث بلغ أعداد هذه الفئة 8.5 ملايين شخص.

وأظهرت معطيات التقرير، أن 3 ملايين من بين الـ8.5 ملايين، تعرضوا للاستغلال الجنسي قبل بلوغهم سن 16 عاما، فيما تعرض 481 ألفاً للإهمال المادي من قبل أسرهم ومحيطهم. مشيرا إلى أن نسبة تعرض النساء للتحرش في فترات الطفولة أعلى مقارنة بالرجال؛ أي أن امرأة من بين كّل 4 نساء تعرضت للتحرش في طفولتها.

وأوضح التقرير، أن العام الماضي شهد 227 ألف حالة استغلال ضد الأطفال، حسب سجلات الشرطة، فيما تم ضم 52 ألف و260 طفلاً لبرنامج حماية الأطفال في البلاد.