بعدما أجهشت بالبكاء لخسارتها ”قرعة الحج“ للعام الـ15 على التوالي، تفاعل السفير السعودي في الجزائر عبد العزيز العميريني مع دموع سيدة جزائرية ووجه بمنحها تأشيرة حج.

وظهرت العجوز الجزائرية على قناة ”النهار“ المحلية وهي تذرف الدموع وترجو من الله أن يحقق لها أمنيتها في الحج.

ونشرت السفارة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع توتير تغريدة جاء فيها ”تفاعل سعادة السفير العميريني مع النداء الذي أطلقته سيدة، عبر قناة النهار، لم توفق في قرعة الحج لمدة 15 عاما، وذلك بمنحها تأشيرة حج لهذا العام (1441 ه‍)، راجيا من الله العلي القدير أن يعينها ويتقبل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام“.