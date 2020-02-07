شقيقتان روسيتان تجتمعان مجددا بعد 78 عاما (صور)

المصدر: ا ف ب

اجتمعت شقيقتان روسيتان في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي مجددا، بعد 78 عاما من افتراقهن في منتصف الحرب العالمية الثانية، وذلك بفضل برنامج تلفزيوني والشرطة الروسية.

وتعانقت يوليا وروزالينا خاريتونوفا اللتان تبلغان من العمر 92 و94 عاما وتبادلتا القبل فيما مسح الأقارب الذين كانوا معهن دموعهم، وفقا لصور نشرتها اليوم الجمعة وزارة الداخلية الروسية.

وقالت روزالينا وهي تمسك بيد شقيقتها: ”بحثت عنها، كنت أبحث عنها دائما“.

وفي سن المراهقة، كانت الشقيقتان تعيشان مع والديهما في ستالينغراد إلا أنهما تفرقتا عام 1942 بعدما أخليت المدينة التي كانت تواجه القصف النازي.

ولدت يوليا عام 1928، وتم إجلاؤها مع والدتها، وانتهى بها المطاف في بينزا، فيما عاشت روزالينا التي ولدت عام 1926على بعد ألف كيلومتر إلى الشرق في تشيليابينسك في الأورال.

وقالت الناطقة باسم الشرطة الروسية، إيرينا فولك، في بيان: ”لم تفقد هاتان الشقيقتان الأمل في رؤية بعضهما البعض لمدة 78 عاما“.

ووفقا لها، تم لم شمل المرأتين في كانون الثاني/يناير في تشيليابينسك، بعدما طلبت ابنة يوليا من الشرطة مساعدتها في العثور على شقيقة والدتها.

وحاولت روزالينا العثور على شقيقتها عبر برنامج تلفزيوني روسي يهدف إلى لم شمل أفراد من العائلة فقدوا الاتصال ببعضهم البعض، إلا أنها لم تنجح في ذلك.

وقامت الشرطة الروسية، التي شاهدت حلقة روزالينا بإجراء عملية التواصل بينهما ومن ثم نظمت عملية لم الشمل.