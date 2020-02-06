 اتهام نجم تواصل سعودي بتزوير شهادته الدراسية – إرم نيوز‬‎

اتهام نجم تواصل سعودي بتزوير شهادته الدراسية

اتهام نجم تواصل سعودي بتزوير شهادته الدراسية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

اتهم محام بارز في السعودية، الخميس، أحد مواطنيه، وهو شخص معروف في مواقع التواصل الاجتماعي، بتزوير شهادته الدراسية، في تصاعد للسجال بين الاثنين خلال الفترة القليلة الماضية.

ووجه المحامي عبدالرحمن اللاحم، الاتهام للنجم المعروف بلقب ”أبو بجاد الهارف“ عبر تويتر، مطالبا من وزارة التعليم التحقيق في ذلك الاتهام الذي يدور حول حصول الهارف على شهادة أول ثانوي مزورة.

وقال اللاحم في تغريدته التي وجهها لوزير التعليم السعودي حمد آل االشيخ: ”تحية طيبة يا صاحب المعالي وزير التعليم، هذا أبو بجاد الهارف لديه شهادة ثاني متوسط ويعترف بلسانه وفي مقطع صوّره المثقف أبو نورة أن (الرجاجيل) جابوا له شهادة أول ثانوي وهو اعتراف بالتزوير واستخدام محرر مزور وشبهة جريمة: (الاستجابة لرجاء أو طلب أو توصية) فهل هناك دكاكين تبيع الشهادات؟“.

وأرفق اللاحم مع تغريدته مقطع فيديو يظهر فيه الهارف بالفعل يتحدث عن الشهادة الدراسية التي يحملها، وبدا من خلال حديثه أن ثمة إشكالا ما حولها، لكن لم يتضح إن كان ذلك الحديث جادا أم على سبيل المزاح.

وشوهد الفيديو على نطاق واسع، فيما تباينت الردود على تغريدة اللاحم بين داع للتحقيق فيها وبين مشكك في مزاعم المحامي السعودي بعد أن دار سجال بين الاثنين خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال موافق الرويلي، وهو أكاديمي سعودي معروف في ملف الشهادات المزورة، في رد على دعوته للتعليق على تلك الاتهامات، ”لا داع الرجال معترف“.

ورد الهارف على الاتهامات الموجهة ضده عبر تويتر أيضا، وقال: ”تنويه: تويتر ليس موقعا معدا لتلقي البلاغات وهناك قنوات رسمية يتم التبليغ من خلالها بالطرق النظامية، فمسألة وضع هاشتاق للمسؤول بحجة التبليغ هذا تشهير بطرق التحريض الإلكتروني وتحريض للمتابعين ضد المشهر به وإن غلف بصورة بلاغ، فالقصد من ذلك الفعل ظاهر وموجب للمسؤولية والملاحقة القضائية..إنه القانون يا سادة“.

ولم تعلق وزارة التعليم السعودية على الاتهامات الموجهة للهارف، حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لكن الجدل حول القضية يستقطب كثيرا من المدونين بالنظرة لشهرة طرفي الاتهام اللذين يحظيان بمتابعة كبيرة.

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