 أحبط عملية خطف.. سعوديون يشيدون بوكيل رقيب الحرس الوطني أنور حميد العنزي – إرم نيوز‬‎

أحبط عملية خطف.. سعوديون يشيدون بوكيل رقيب الحرس الوطني أنور حميد العنزي

أحبط عملية خطف.. سعوديون يشيدون بوكيل رقيب الحرس الوطني أنور حميد العنزي

المصدر: إرم نيوز

أشاد سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي  بالجندي في الحرس الوطني أنور حميد العنزي بعد قيامه بإحباط محاولة عصابة خطف وسلب مقيم سوداني.

ووفق سناب الإعلامي ”مناصر العسكر“، بدأت قصة ”العنزي“ بعد ملاحظته لعراك داخل إحدى السيارات أثناء مرورها من طريق حي الرمال في الرياض، فقام الجندي -وهو برتبة وكيل رقيب- بتوثيق المشهد ولاحقهم من فوره وحاول الإيقاع بهم، إلا أنهم لاذوا بالفرار، وتخلصوا من الضحية السوداني.

وعلى إثر ذلك تواصل الرقيب أنور مع دوريات الأمن وبالتحري في الواقعة تم القبض على بعض أفراد العصابة، فيما يجري البحث عن آخرين.

وشارك إعلاميون وصحافيون عبر هاشتاغ #وكيل_رقيب_انور_العنزي في موقع التواصل ”تويتر“ مشيدين بالدور البطولي كما وصفوه للرقيب.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
السودان
تاغ
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث