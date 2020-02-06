أحبط عملية خطف.. سعوديون يشيدون بوكيل رقيب الحرس الوطني أنور حميد العنزي

أشاد سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالجندي في الحرس الوطني أنور حميد العنزي بعد قيامه بإحباط محاولة عصابة خطف وسلب مقيم سوداني.

ووفق سناب الإعلامي ”مناصر العسكر“، بدأت قصة ”العنزي“ بعد ملاحظته لعراك داخل إحدى السيارات أثناء مرورها من طريق حي الرمال في الرياض، فقام الجندي -وهو برتبة وكيل رقيب- بتوثيق المشهد ولاحقهم من فوره وحاول الإيقاع بهم، إلا أنهم لاذوا بالفرار، وتخلصوا من الضحية السوداني.

#وكيل_رقيب_انور_العنزي يتمكن من الإطاحة بعصابة اثيوبية حاولوا سلب مقيم سوداني ، وقد كان البطل لهم في المرصد حيث تابعهم وقام بإبلاغ الجهات الأمنية عن الحادثة

وفي هذا السياق نبارك للكاتبة تواصيف المقبل الإنجاز الذي قام به شقيقها الأكبر . pic.twitter.com/5oce8ViOjw — بندر العويمري (@bandar__W) February 5, 2020

وعلى إثر ذلك تواصل الرقيب أنور مع دوريات الأمن وبالتحري في الواقعة تم القبض على بعض أفراد العصابة، فيما يجري البحث عن آخرين.

وشارك إعلاميون وصحافيون عبر هاشتاغ #وكيل_رقيب_انور_العنزي في موقع التواصل ”تويتر“ مشيدين بالدور البطولي كما وصفوه للرقيب.

هذا العمل البطولي للحفاظ على الأمن دليل احساس بالمسؤولية لأداء الواجب فمن يحافظ على أمن وطنه في الداخل لايختلف عن المرابط على الحدود كلهم يرون في واجبهم خدمة للدين ثم المليك والوطن … شكرا #وكيل_رقيب_انور_العنزي وكثر الله من أمثالك. — منصور الخميس ???????? (@MansourAlkhamis) February 5, 2020

كفوووو يابطل الزميل أنور العنزي أخ الزميلة الكاتبة تواصيف المقبل @TWASEEF_H ولا هي غريبة عليك ابوك حميد عسى عمره طويل .. #وكيل_رقيب_انور_العنزي pic.twitter.com/d2Yz4XCY4C — جاسر الصقري (@jasseralsagri) February 5, 2020