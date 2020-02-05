القبض على حلاقي ”فتاة الرياض“ (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية في العاصمة السعودية، الرياض، من القبض على عدد من العاملين بصالون حلاقة مخصص للرجال، بعد نشر أحد الشبان مقطع فيديو عبر مواقع التواصل أكد فيه أن ”الصالون كان يحلق لفتاة“، وفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية.

وقال شاب في مقطع نشره إنه ”كان في صالون حلاقة رجالي وأثناء قيامه بالحلاقة فوجئ بفتاة تجلس إلى جانبه تقوم ”بتضفير“ شعرها، وحين سأل الحلاق عن سبب تواجدها، أخبره أن هناك فتيات يأتين بالعادة للصالون ويقمن بالحلاقة، لافتا إلى أن الفتاة ارتدت ”عباءتها“ بعد انتهائها من تضفير شعرها“: ”جلست على الكرسي وبديت احلق، الحلاق قلي لف راسك عشان بحلق، لفيت اناظر قلت يا ولد (..) رجعت اناظره، قلي ايش فيك، قلت ويش السالفة انا في المكان الخطأ أو أيش، يعني ما قصرتوا صرتو تسوقون وتطالبون بامور مادري من وين بهاشتاقات وتويتر، اما تجي تحلقين جنبي كده غلط، اسال الحلاق هذي بنت، قلي ايوة بنت. قلتله وش التغيير هذا، قال مو اول مرة عادي امس جو ثنتين وقعدوا حلقوا وعادي (..) وش تبون نوصله، ياريت حلاقة تضفير وغسيل شعر، ويوم خلصت تحط العباية، لا غلط والله غلط (..) مكتوب حلاق رجال، احترم كلمة رجال، مكتوبة بلوحة كبيرة مرة، حلاق رجال“.

فتاة تقص شعرها في صالون حلاقة رجالي بالرياض.. والأجهزة الأمنية #السعودية تضبط العاملين في صالون الحلاقة، عقب قيامهم بالحلاقة لفتاة pic.twitter.com/YsyAZMMcYC — سما نيوز ???????? (@samanews_q8) February 5, 2020

ومن غير المعروف إن كان العاملون الموقوفون، قد أقروا بالواقعة أم لا، وإن كانت صحيحة بالفعل.

يذكر أن السعودية لا تسمح للسيدات بالحلاقة في الصالونات المخصصة للرجال.