تقرير: 90 % من الصحفيات في إيران يتعرضن للتحرش الجنسي

كشف مسح أجرته مؤخرا مجلة إدارة الاتصالات الإيرانية، أن 90 % من الصحفيات في إيران تعرضن للتحرش والإيذاء الجنسي مرة واحدة على الأقل.

وذكرت المجلة في تحقيقها الذي نشرته وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين، أنها ”أجرت مقابلة مع 59 صحفية تعمل في وسائل الإعلام الإيرانية، تبين أن 90٪ منهن تعرضن للإيذاء والتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل“.

وأضافت المجلة ”36٪ من حالات التحرش الجنسي ضد الصحفيات الإيرانيات تمت من قبل المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين“، مشيرة إلى أن ”66 % من حالات التحرش جرى تجاهلها من قبل الصحفيات“.

وأشارت المجلة إلى أن ”57 ٪ من الصحفيات المشاركات بالتحقيق أكدن أنهن لسن على دراية بطرق لحماية أنفسهن من التحرش الجنسي، الأمر الذي يشير إلى أن قضية مناقشة التحرش الجنسي ومواجهته لا تزال مهملة إلى حد كبير في المجتمع الإيراني“.

ونقلت المجلة الإيرانية عن متخصصين في علم الاجتماع قولهم ”إن السبب الرئيس لمضايقات النساء عموما، والصحفيات بشكل خاص، يكمن في أن المجتمع الإيراني ذكوري، وهناك عامل يسمى (القوة) يتسبب في استمرار هذه الانتهاكات“.

ويلخص علماء الاجتماع الحل في حالتين ”التعليم للمجتمع“ و ”التحدث إلى النساء حول التحرش“.