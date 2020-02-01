قومي هندوسي يطلق النار على متظاهرين ضد التمييز في الهند (صور)

المصدر: أ ف ب

أطلق مواطن هندوسي قومي مفترض اليوم السبت، النار على تظاهرة مناهضة للحكومة في نيودلهي، دون التسبب في إصابات، بعد أيام قليلة من حادث مماثل، بحسب ما أفادت الشرطة.

واستهدف مطلق النار تجمعا نسائيا كبيرا للاحتجاج على قانون مثير للجدل للمواطنة مررته منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2019، حكومة القومي الهندوسي ناريندرا مودي.

ويصف معارضو القانون هذا التشريع بأنه تمييزي تجاه الأقلية المسلمة الهندية.

وأظهرت مشاهد لقنوات تلفزيون محلية، شابا عشرينيا تقتاده الشرطة وهو يصرخ: ”وحدهم الهندوس سيهيمنون على الهند“.

وبحسب الشرطة؛ فإن المسلح أطلق النار مرتين على التظاهرة قبل أن يحاول الفرار إثر تعطل بندقيته.

وقال مسؤول في الشرطة ”وضعناه قيد الاحتجاز وضبطنا السلاح“.

ووقعت الحادثة في ضاحية شاهين باغ، التي باتت مركز التظاهرات ضد قانون المواطنة.

وكان مسلح قد أصاب يوم الخميس الماضي، شخصا في العاصمة بإطلاق النار على اعتصام طلابي مستمر منذ شهر ضد القانون.

وأوقفت الشرطة المشتبه به، الذي يظهر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أنه هندوسي قومي ومعارض للتظاهرات.

ووقع الحادث يوم ذكرى اغتيال المهاتما غاندي في عام 1948 على يد متطرف هندوسي.