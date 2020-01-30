الحكومة الكويتية تعين وليد الجاسم بديلا لغدير أسيري

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي في الكويت طارق المزرم، اليوم الخميس، صدور مرسوم بتعيين وزير البلدية المهندس وليد الجاسم وزيرا للشؤون الاجتماعية بالوكالة عقب استقالة الوزيرة غدير أسيري.

وكشف ”المزرم“ وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة عن قبول الحكومة لاستقالة الوزيرة الدكتورة غدير أسيري عقب تقديمها في ساعة سابقة من اليوم الخميس.

وقدمت الوزيرة ”أسيري“ استقالتها رسميا من منصبها الوزاري، الذي تم تعيينها فيه في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك قبيل جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بها المقررة الثلاثاء المقبل.

وجاءت استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية عقب الهجمة النيابية التي تعرضت لها خلال اليومين الماضيين، على خلفية إصدارها قرارات إدارية في جهات تابعة لوزارتها.

وتضمنت القرارات التي أصدرتها الوزيرة المستقيلة – والتي فتحت نيران الغضب النيابي عليها – سحب عدة صلاحيات من المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، إضافة إلى قرارات تتعلق بتعيين ونقل وتعديل أوضاع موظفين.