فشل جديد.. الملياردير يوساكو يتراجع عن اصطحاب ”حبيبة“ إلى القمر

بعدما أشعل الإنترنت ومنح الأمل لآلاف السيدات بإعلان بحثه عن حبيبة لترافقه في رحلة مميزة حول القمر، صدم الملياردير الياباني ”يوساكو ميزاوا“ الكثيرين مؤخرا بتغيير رأيه وإلغاء خطة اصطحاب حبيبة معه للقمر.

وكان من المقرر استعراض الملياردير ورجل الأعمال الياباني يوساكو ميزاوا (44 عاما) رحلته برفقة حبيبته المختارة حول القمر في 2023 في فيلم وثائقي يدعى ”فول مون لافرز“ بالتعاون مع موقع AbemaTV الياباني.

ورغم أن هذه الرحلة كانت ستجعل ”يوساكوا“ أول مسافر في رحلة خاصة تابعة لشركة ”سبيس إكس“ الشهيرة والتي يملكها ”إيلون ماسك“، وبعد تقدم أكثر من 20 ألف سيدة للمشاركة، كشف ”يوساكو“ عن قراره الصادم في وقت سابق من اليوم الخميس، حين أعلن عبر ”تويتر“ أنه ”لأسباب شخصية، أبلغت موقع AbemaTV أمس بقراري للتراجع عن المشاركة في الفيلم الوثائقي وإلغاء عرضي“.

وأضاف الملياردير الياباني في منشوره: ”على الرغم من عزمي الشديد والصادق بشأن العرض، إلا أنه لطالما كان جزء مني مترددا بشأن مشاركتي في الفيلم، ويؤسفني للغاية استغلال 27722 سيدة وقتهن الثمين بجد وشجاعة للتقدم للمشاركة في العرض، أنا أعتذر وأبلغ الجميع اعتذاري عن هذا القرار الأناني الذي اتخذته“.

وكرر ”يوساكو“ اعتذاره بمنشور آخر: ”أدرك أنني خيبت آمال العديد من الأشخاص، بما في ذلك المتقدمات وجميع العاملين والمشاركين في إنتاج الفيلم، أعتذر للجميع عن قراري غير السار، أنا آسف حقا“.

وعلى الرغم من قراره الصادم، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يضع فيها ”يوساكو“ نفسه في وضع محرج يتعلق بمشروع ضخم، إذ أنه في عام 2018 فشل مشروع لشركته Zozotown فشلا ذريعا، وكان المشروع عبارة عن بدلات ضيقة تساعد في قياس جسم العملاء للتمكن من طلب الملابس بدقة أكبر.

ومع شحن الشركة لما يصل إلى ملايين من البدلات مجانا، سرعان ما اعترف يوساكو بفشل المشروع واضطرت الشركة لإيقاف عملياتها الأمريكية والأوروبية، ثم بدأت الأسهم في الانهيار، حتى تنحى يوساكو عن منصبه كرئيس للشركة في شهر سبتمبر، بعد بيعها لـ ”ياهو اليابان“.