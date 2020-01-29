سائق معلمات سعوديات يهرب بعد إجبارهن على النزول بمنتصف الطريق (فيديو)

أجبرت الأجهزة الأمنية في محافظة الليث في المملكة العربية السعودية سائق نقل على إيصال معلمات لمنازلهن، بعد إخلاله باتفاقه معهن وهروبه من المدرسة قبل نهاية الدوام، بسبب خلاف مالي، إلا أن صاحب الشركة التي يتبع لها السائق اعترض طريقهن وتركهن في العراء قبل أن يتدخل فاعل خير ويوصلهن لمنازلهن.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، قالت إحدى المعلمات إنهن يذهبن يوميا إلى مدرستهن من جدة إلى الليث مع سائق مركبة ”فان“ يتبع لإحدى الشركات، مقابل مبلغ 2500 ريال (666 دولارا)، ودفعن مبلغ 600 ريال (160 دولارا) قيمة الأسبوع الأول بعد نزول رواتبهن.

وأضافت أنهن فوجئن عقب انتهاء اليوم الدراسي بعدم وجود السائق وبعد الاتصال به قال لهن إنه ممتنع عن توصيلهن حتى دفع المبلغ كاملا، ما اضطرهن لإبلاغ الأجهزة الأمنية التي أوقفت السائق في منتصف الطريق وأجبرته على العودة لإيصال المعلمات وأخذت منه تعهدا خطيا بإيصالهن لمنازلهن في جدة.

وأوضحت المعلمة أنه وفي طريق العودة حاول صاحب الشركة الترصد لهن، لكنهن أصررن على السائق بعدم التوقف حتى الوصول لمركز الضبط الأمني، حيث اتصل رجال الأمن وأنذروا صاحب الشركة بعدم التعرض للمعلمات وإيصالهن، إلا أن المعلمات فوجئن بعد تجاوز نقطة تفتيش بنحو 3 كلم بصاحب الشركة يعترض طريقهن ويوقف السائق بالقوة ويجبرهن على النزول من ”الفان“، حيث تركهن في العراء على قارعة الطريق، لكن شخصا تطوع للتوقف لهن وإيصالهن لمنازلهن.

وكان مقطع فيديو متداول قد انتشر للمعلمات وهن على قارعة الطريق، وأغراضهن مبعثرة على الأرض.