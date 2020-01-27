من هو ”قاذف بنات نجران“؟

شارك ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية في التشهير بحساب أحد الأشخاص على ”انستغرام“، مؤكدين أنه المعني في واقعة قذف طالبات منطقة نجران والإساءة لهن.

ونشر عدد من السعوديين عبر هاشتاغ #قاذف_بنات_نجران في موقع التواصل ”تويتر“، حساب ”انستغرام“، متهمين صاحبه بالمسؤولية عن المقطع المسيء، كما نشروا مقطعا من محادثة لأحد الناشطين قال فيها إنه يتحمل المسؤولية التامة عن نشره المعلومات بشأن صاحب الحساب، مبينا أن اسمه ذيب مانع الربيعي، ومطلوب في عدة قضايا مخدرات وأخلاق.

#قاذف_بنات_نجران

استروا عليه ترا اسمه ذيب مانع الربيعي

لديه فكر منحرف حوثي

حسابه انستقرام

g_h_8

مطلوب لعدت قضيا مخدرات واخلاق pic.twitter.com/VPiYpNcEQZ — ً (@li60_) January 27, 2020

وبينت ناشطة تدعى ”أريج“ أنّ صاحب الحساب، فضح نفسه، حيث نشرت محادثات له، وهو يؤكد أنه ”غير نادم“ على تصرفه.

هذا حسابه في انستقرام وقاعد يتكلم بثقه ان كلامه صح وقاعد يحرض على البنات

تراه منزلها كلها في الستوري.. بنات لازم يتربى البزر ذا #قاذف_بنات_نجران pic.twitter.com/nRR658uV7x — Areej (@areejherself) January 26, 2020

كما وثقت ”الماجدة“ منشورات تكشف حذف حساب الانستغرام الخاص بصاحب الفيديو بعد التبليغ عنه.

من حسابه ! هذا يعني انه معروف عند أهل نجران كيف مااحد بلغ عنه خلال ١٣ ساعة؟ #قاذف_بنات_نجران pic.twitter.com/jmo7ia0Yqh — المَاجِدة .. (@almaj_29) January 27, 2020

وتسبب اسم صاحب الحساب وصوره مع السلاح فيما يبدو بالتباس في المعلومات، بعد أن وجهت أصابع الاتهام لشخص آخر يدعى مانع بن صالح آل رزق وهو يحمل سلاحا في كونه صاحب المقطع المسيء.

لكن مانع آل رزق ما لبث أن خرج لينفي مسؤوليته عن الفيديو المنتشر عن الطالبات، مشيرا إلى أنه لا علاقة له مطلقا بصاحب الفيديو، ولا يعرفه.

انا مانع بن صالح بن منصور بن سلوم ال رزق

وانا صاحب الصورة ولا لي دخل في صاحب المقطع الي انتشر ولا اعرفه ولا لي دخل في الموضوع كله #قاذف_بنات_نجران pic.twitter.com/Lhz1wPPldy — مانع (@7weya) January 27, 2020

ورغم تأكيد عدد من الناشطين على هوية صاحب الفيديو المسيء، إلا أنه لم يصدر أي بيان رسمي بعد من قبل الجهات المعنية يؤكد ذلك.

وكان المقطع المسيء قد تسبب في موجة غضب واسعة في السعودية، بعدما هاجم عددا من الطالبات الجامعيات في منطقة نجران بعبارات قاسية تضمنت شتائم بحقهن وحق ذويهن من دون وجود مبرر لتصرفه ذاك.

وكان الشخص الذي يتحدث لهجة أبناء المنطقة الجنوبية في السعودية، يصور بكاميرا هاتفه الجوال، عددا من الطالبات الجامعيات وهن يشترين القهوة من إحدى المحطات قبل مواصلة طريقهن نحو الجامعة، بينما يردد الشتائم ضدهن.