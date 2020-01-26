جراح سعودي يكشف قصة مؤثرة لأمير منطقة في المملكة

كشف جراح سعودي، اليوم الأحد، عن قصة مؤثرة لأحد أمراء المناطق في المملكة، لتجد صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات كثيرة بالأمير.

وكان استشاري جراحة الوجه والفكين واضطرابات النوم، الدكتور سليمان الرويلي، يحكي عبر تويتر عن إحدى قصص مرضاه، قبل أن يكشف أن بطلها هو أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

ويقول الدكتور الرويلي، إن الأمير تركي خضع لعملية جراحية عنده بتخدير كامل، وحضر في اليوم نفسه اجتماع عمل استمر عشر ساعات، بعد أن حصل على موافقة طبيبه.

ووفق رواية الطبيب، فإن الأمير تركي طلب منه السماح له بحضور الاجتماع بالنظر لأهميته، فوافق الطبيب الرويلي بشرط تأجيل موعده، وهو ما تم بالفعل، إذ حضر الأمير الاجتماع بينما بقي المحلول الوريدي مثبتا في يده لإعطائه مسكنات الألم خلال الاجتماع.

وعنون الطبيب الرويلي سرده لتلك القصة التي يتم الكشف عنها لأول مرة، بعبارة ”هنيئا لعسير بأميرها“، قبل أن تنهال عليه الردود المشيدة بالأمير وحرصه على أداء عمله.

والأمير تركي (52 عاما) هو الابن الرابع للأمير الراحل طلال من الذكور ووالدته موضي بنت عبدالمحسن العنقري التميمي، وحاصل على درجة بكالوريوس في العلوم السياسية، كما أنه خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية العريقة في بريطانيا.

وعمل الأمير تركي في السابق برتبة عميد طيار بالقوات المسلحة السعودية، كما كان الممثل الشخصي لوالده الراحل، فضلا عن وظائف أخرى شرفية عديدة، وله مقالات منشورة في صحف سعودية، فيما أصبح أميرا لعسير منذ نهاية العام 2018.