مفاجأة في قضية مقتل ندى القحطاني

كشف مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مفاجأة جديدة في واقعة مقتل الفتاة السعودية ندى القحطاني على يد شقيقها يوم الاثنين الماضي بحي الفاخرية في الدمام شرقي المملكة.

وفي معلومات متداولة لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحتها، نقل عدد من المستخدمين عن مقربين من المجني عليها أن أخت ندى القحطاني لعبت دورا في مقتلها من خلال تحريض شقيقهما على ارتكاب الجريمة.

ونشر حساب باسم AML رسائل منسوبة لأخت ندى وعلق عليها بالقول: ”تبون الحقيقة ورا مقتل ندى ناصر القحطاني أختها هيا بنت ناصر القحطاني اللي تسببت في تحريش (تحريض) أخوها عليها وهذي بعض من كلامها وتهديدها، الكلام هذا لازم يوصل النيابة العامة عشان ما يتعرضون لباقي الأشخاص اللي تهددوا بالقتل“.

How do you react to this type of shit?#ندى_القحطاني pic.twitter.com/a3iunnCrZf — acooltwtname (@inoor_jamal) January 24, 2020

وما تزال القضية منظورة أمام القضاء ولم يتم تأكيد أي من هذه الأنباء من مصدر رسمي.

من جهة أخرى أكد شقيق روان السعدي، الذي كان قد كشف عن الجريمة في وقت سابق، أن أخته ”في تحسن نسأل الله أن يتمم لها الشفاء والعافية، لا أراكم الله مكروه في غالي وعزيز وجعله في ميزان حسناتكم .. ولاتنسونا من دعائكم“.

وكان خالد سعود السعدي أول من روى تفاصيل القصة عبر تغريدات، موجهة للنيابة العامة، يبدو أنها حذفت لاحقا، قائلا: ”أصيبت أختي بطلق ناري بالأمس وهي بباص جامعة من شخص قرر قتل أخته ولقد تم طلق النار بشكل عشوائي على الباص وأصيبت أختي وصاحب الباص وأخته توفيت، أريد منكم المساعدة أختي في حالة حرجة وأريد نقلها للمستشفى التعليمي، ولم يكن هناك أي تجاوب“.