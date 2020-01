مفاجأة في قضية مقتل ندى القحطاني

كشف مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مفاجأة جديدة في واقعة مقتل الفتاة السعودية ندى القحطاني على يد شقيقها يوم الاثنين الماضي بحي الفاخرية في الدمام شرقي المملكة.

وفي معلومات متداولة لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحتها، نقل عدد من المستخدمين عن مقربين من المجني عليها أن أخت ندى القحطاني لعبت دورا في مقتلها من خلال تحريض شقيقهما على ارتكاب الجريمة.

ونشر حساب باسم AML رسائل منسوبة لأخت ندى وعلق عليها بالقول: ”تبون الحقيقة ورا مقتل ندى ناصر القحطاني أختها هيا بنت ناصر القحطاني اللي تسببت في تحريش (تحريض) أخوها عليها وهذي بعض من كلامها وتهديدها، الكلام هذا لازم يوصل النيابة العامة عشان ما يتعرضون لباقي الأشخاص اللي تهددوا بالقتل“.

How do you react to this type of shit?#ندى_القحطاني pic.twitter.com/a3iunnCrZf

— acooltwtname (@inoor_jamal) January 24, 2020