شاهد.. أول شخص يسبح في القطب الجنوبي المتجمد (صور)

أصبح بريطاني يدعى لويس بوغ، أول شخص في العالم يسبح في نهر تحت الغطاء الجليدي في القطب المتجمد الجنوبي ”أنتاركتيكا“.

وسبح بوغ، البالغ من العمر 50 عاما، في مياه القطب الجنوبي الجليدية، حيث لم يسبق لأحد من قبل القيام بذلك، وكان مرتديا سروالا وقبعة ونظارات السباحة فقط.

وتمكن بوغ من السباحة لمدة 8 دقائق وسط أكبر كتلة من الجليد على الأرض، وكانت درجة الحرارة تبلغ بضع درجات فوق الصفر.

ويحاول بوغ أيضا أن يكون أول شخص على الإطلاق يسبح عبر بحيرة جليدية بأكملها، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقال بوغ إن وجوده تحت الغطاء الجليدي كان أجمل مكان رآه في العالم، وإن ذلك المكان هو واحد من أكثر الأماكن النائية على هذا الكوكب.

وأضاف: ”أنه مكان شاسع وجميل، ولكن في كل مكان تجد المياه الذائبة، استغرق الأمر مني 33 عاما من التدريب لأسبح لمدة 8 دقائق، بمساعدة فريق من المتسلقين الفرنسيين لإدخالي وإخراجي من النفق بسلام“.

وشبه بوغ، الذي يعد أول شخص يكمل سباحة طويلة في كل محيطات العالم، بـ“ادموند هيلاري“، الذي يعتبر أول شخص يصل إلى قمة جبل إفرست في العالم.

ويسعى بوغ أن يصبح أول شخص على الإطلاق يسبح عبر بحيرة بأكملها مكونة في غطاء جليدي ذائب، ويقوم بذلك كجزء من حملة لزيادة الوعي بأزمة المناخ في القطبين، ويدعو إلى إنشاء شبكة من المناطق البحرية المحمية.