 وفد إسلامي يزور موقع الإبادة الجماعية ”الهولوكوست“ في بولندا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

وفد إسلامي يزور موقع الإبادة الجماعية ”الهولوكوست“ في بولندا (فيديو)

وفد إسلامي يزور موقع الإبادة الجماعية ”الهولوكوست“ في بولندا (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أنهى وفد إسلامي يترأسه أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى زيارة أجراها، اليوم الخميس، إلى موقع الإبادة الجماعية ”الهولوكوست“ بـ“أوشفيتز“ في بولندا.

وأدى وفد علماء المسلمين قبيل مغادرتهم الموقع صلاة الظهر والعصر ”جمعا وقصرا“، وفقا لحساب قناة ”العربية“ على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وكانت رابطة العالم الإسلامي ذكرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن الأمين العام الدكتور العيسى سيترأس وفدا رفيع المستوى من العلماء المسلمين من عموم المذاهب، مصحوباً بقيادات دينية من مختلف الأديان.

وأشارت الرابطة في ذات التغريدة، إلى أن الوفد سيقوم ”بزيارة موقع الإبادة في سربرنيتسا بالبوسنة والهرسك، ومعسكر أوشفيتز للإبادة في بولندا“، وذلك للتعبير عن الشعور الديني تجاه تلك الجرائم دون استثناء.

وفي ذات السياق، قال أمين عام الرابطة الدكتور العيسى، في تصريح لقناة العربية: ”لا دلائل سياسية أو تطبيع وراء زيارة موقع الإبادة الجماعية لليهود“.

ورابطة العالم الإسلامي هي منظمة إسلامية شعبية عالمية جامعة مقرها مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، تعنى بإيضاح حقيقة الدين الإسلامي، ومد جسور التعاون الإسلامي والإنساني مع الجميع.

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