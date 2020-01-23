وفد إسلامي يزور موقع الإبادة الجماعية ”الهولوكوست“ في بولندا (فيديو)

أنهى وفد إسلامي يترأسه أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى زيارة أجراها، اليوم الخميس، إلى موقع الإبادة الجماعية ”الهولوكوست“ بـ“أوشفيتز“ في بولندا.

وأدى وفد علماء المسلمين قبيل مغادرتهم الموقع صلاة الظهر والعصر ”جمعا وقصرا“، وفقا لحساب قناة ”العربية“ على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وفد علماء المسلمين يتقدمهم رئيس #رابطة_العالم_الإسلامي يؤدون صلاة الظهر والعصر "جمعا وقصرا" قبيل مغادرتهم موقع الإبادة الجماعية "الهولوكوست" في أوشفيتز البولندية الذي زاروه نهار اليوم. عبر: @HaneenMossli pic.twitter.com/2ws212I9cY — العربية (@AlArabiya) January 23, 2020

وكانت رابطة العالم الإسلامي ذكرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن الأمين العام الدكتور العيسى سيترأس وفدا رفيع المستوى من العلماء المسلمين من عموم المذاهب، مصحوباً بقيادات دينية من مختلف الأديان.

وأشارت الرابطة في ذات التغريدة، إلى أن الوفد سيقوم ”بزيارة موقع الإبادة في سربرنيتسا بالبوسنة والهرسك، ومعسكر أوشفيتز للإبادة في بولندا“، وذلك للتعبير عن الشعور الديني تجاه تلك الجرائم دون استثناء.

بمشيئة الله تعالى يقوم معالي الشيخ د #محمد_العيسى برئاسة وفد رفيع من العلماء المسلمين من عموم المذاهب، مصحوباً بقيادات دينية من مختلف الأديان بزيارة موقع الإبادة في #سربرنيتسا بالبوسنة والهرسك ومعسكر #أوشفيتز للإبادة ببولندا للتعبير عن الشعور الديني تجاه تلك الجرائم دون استثناء. pic.twitter.com/6OWSBTjXTe — رابطة العالم الإسلامي (@MWLOrg) January 21, 2020

وفي ذات السياق، قال أمين عام الرابطة الدكتور العيسى، في تصريح لقناة العربية: ”لا دلائل سياسية أو تطبيع وراء زيارة موقع الإبادة الجماعية لليهود“.

أمين رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى: لا دلائل سياسية أو تطبيع وراء زيارة موقع الإبادة الجماعية لليهود pic.twitter.com/tdXG2oH9lW — العربية (@AlArabiya) January 23, 2020

ورابطة العالم الإسلامي هي منظمة إسلامية شعبية عالمية جامعة مقرها مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، تعنى بإيضاح حقيقة الدين الإسلامي، ومد جسور التعاون الإسلامي والإنساني مع الجميع.