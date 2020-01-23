”غنى العتيبي ووالدتها“ و“معنفة السليمانية“ ضحايا جدد للعنف الأسري (فيديو)

أثارت بعض قصص الفتيات التي يتم الكشف عنهاعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفيد بتعرضهن للعنف الأسري تعاطفا واسعا في المملكة العربية السعودية ومطالبات بضرورة وجود رادع قانوني قوي يمنع التعرض للنساء بهذا الشكل، خاصة بعد مقتل الفتاة ندى القحطاني على يد شقيقها وإصابة صديقاتها في الحادثة ذاتها.

وإلى جانب مقتل ندى القحطاني، برزت قصة ”المعنفة أمل“ وأخرى تدعى ”معنفة السليمانية“ وثالثة اشتهرت قصتها باسم ”المعنفة غنى العتيبي ووالدتها“ وغيرهن، ووجدت تلك القصص طريقها إلى الإعلام ومواقع التواصل بفضل مقربين ينقلون تفاصيل ما يدور في حياة المعنفات أو من خلال نشر الضحايا قصصهن بأنفسهن.

وحرص ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية على تدشين وسوم بأسماء الفتيات الضحايا أو المناطق التابعين لها أو باسم مناشدات لإنقاذهن،

#انقذوا_المعنفة_غنى_العتيبي_وأمها الضحيه رقم ٧ خلال اسبوع واحد لمتى ؟ شوفو هذولي بس حالفهم الحظ وقدرو يوصلون صوتهم فيه كثير قاعدين يتعرضون للعنف في بيوتهم وحنا ما ندري حتى عنهم ليش ؟ لان مافيه قانون يحمي المرأه ما افهم دولة بكل قوتها مو قادرة تحط قانون صارم ضد العنف — Waffle (@nawafley) January 21, 2020

بيستمر يومين يغرد وبعدهايقفله وتستمر قضيه الأم والبنت لأجل غير مسمى يلعىن انسانيتكم اذا الأم اللي تدعون ان الجنه تحتها مانصفتوها لازم يكون المعنف معه رْب عشان تتحركون وتأخذون حقه للاسف بتندفن زي اي ضحيه أندفت قبلها #انقذوا_المعنفة_غنى_العتيبي_وأمها#عبدالعزيز_حمود_بريدان_العتيبي — ♀ (@ss0i0) January 22, 2020

وفي وقائع قصة ”غنى ووالدتها“، نشرت ناشطات عبر هاشتاغ #انقذوا_المعنفه_غنى_العتيبي_وامها، تفاصيل كشفوا فيها أن شقيق غنى يدعى عبدالعزيز حمود بريدان العتيبي، وأنه يقوم بضرب شقيقته غنى، كما قام بنزع فروة والدته وشعرها، بتحريض من والده.

#انقذوا_المعنفه_غنى_العتيبي_وامها

المجںرم عبدالعزيز صْرب امها وقطع فروة رأسها، لحد يعلم ان اسمه الكامل عبدالعزيز حمود بريدان العتيبي وان هذي صورته pic.twitter.com/bWF8pQVIbc — Anne (@302ANNE) January 21, 2020

وجاءت التفاصيل من حساب قيل إنه يعود لغنى، وإن شقيقها يعمل في أمن المنشآت بالنعيرية أجبرها لاحقا على حذفه.

#عبدالعزيز_حمود_بريدان_العتيبي اللي يعرفه او يعرف صوره له عادي يشاركنا بالخاص واحنا ننشره لان واضح ان التعنيف مستمر اسمه عبدالعزيز حمود بريدان العتيبي عمره مايقارب٢٦ طوله حدود ١٧٥ شكله أشهب رصاصي بالشرقيه يشتغل بأمن المنشئات ويقولون سكنه بالنعيريه وكذا شكل قفاه وهاذا حوش بيتهم pic.twitter.com/jaO6HznnOA — ♀ (@ss0i0) January 22, 2020

ولاحقا انتشرت تغريدة من حساب قيل إنه لوالدة عبدالعزيز، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ابنها.

#انقذوا_المعنفة_غنى_العتيبي_وأمها عبدالعزيز العتيبي توقف عن تغيير اسم الحساب الكل عارف انك غلطان اعتذر ورجع جوال اختك pic.twitter.com/WKiEHcCU2K — Jx (@JXjoj16) January 22, 2020

بدورها، نشرت فتاة مقطع فيديو، وجد طريقه إلى موقع ”تويتر“ من خلال هاشتاغ ”#معنفه_السليمانيه_جده“، قالت فيه إنه لفتاة جارتهم وإنها تسمع صوت صراخها باستمرار، ما دفعها لتسجيل مقطع موثق، مرجحة أن تكون الفتاة تتعرض للتعذيب.

اي نفس بشرية هادي اللي تقدر انها تمد يدها على إنسان

صوت الصراخ لحاله يفطر القلب وحوش بينا اقسم بالله #معنفه_السليمانيه_جده pic.twitter.com/eb8Q4TCNdh — ♐️ ♛ R•BaroOm (@R_AlBaroom1110) January 22, 2020

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